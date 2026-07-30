Distribuidor Vial Kukulcán en Cancún reporta un avance de 33% en su construcción

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), reportó avance del 33% en la construcción del Distribuidor Vial Kukulcán, que beneficiará a un millón 320 mil habitantes.

La obra, de 1.92 kilómetros de longitud, generará 2 mil 890 empleos y contará con una inversión de 484 millones de pesos. La dependencia mantiene como fecha de entrega de obra en octubre próximo.

Por el momento son visibles los primeros ocho pilares que serán el soporte de la estructura elevada. Los pilares o estructuras tienen una cimentación de 25 metros de profundidad, comentaron los trabajadores en la obra.

Estos pilares serán el soporte de los 770 metros de largo del puente que se edifica sobre el bulevar Kukulcán. Responsables de la obra informaron que prácticamente quedó solventado el tema de la reubicación y renovación de las redes de servicios públicos, como son de agua potable, alcantarillado, telefonía e internet.

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De acuerdo con la SICT, la nueva infraestructura permitirá enlazar de manera directa la zona urbana con el Puente Vehicular Nichupté, además de agilizar los traslados hacia la Zona Hotelera y el Aeropuerto Internacional de Cancún, reduciendo los tiempos de recorrido y mejorando la circulación vehicular.

Las autoridades estiman que esta obra también favorecerá a los más de 10 millones de turistas que visitan Cancún cada año, al ofrecer una conexión más rápida y eficiente hacia los principales puntos de la ciudad.

En la actualidad, las labores se concentran en la construcción de columnas, trabajos de cimentación, compactación del terreno, desarrollo de pilas y zapatas de acero de refuerzo. En paralelo, se llevan a cabo obras subterráneas para la instalación y adecuación de las redes de agua potable y drenaje, fundamentales para el desarrollo del proyecto.

Para el gobierno federal, con la puesta en marcha del Distribuidor Vial Kukulcán, que complementará la conectividad del Puente Nichupté, inaugurado recientemente, la SICT busca fortalecer la infraestructura carretera de Quintana Roo, impulsar la movilidad, favorecer el desarrollo económico y consolidar el turismo en uno de los destinos más importantes del país.