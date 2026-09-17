Distribuidor Vial Kukulcán registra 57% de avance y podría inaugurarse antes de diciembre

El Distribuidor Vial Kukulcán tiene un avance de 57 por ciento, y podría ser inaugurado en diciembre, informó Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), durante la Mañanera del Pueblo, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En tanto, más de un centenar de trabajadores en la obra afirman que van a marchas forzadas para lograr cumplir con los tiempos, mientras que automovilistas aseguran esperan que quede pronto la magna obra y se logren recudir los tiempos en traslados, luego de meses de contantes congestionamientos viales que representa atrasos de hasta una hora para recorrer un kilómetro.

Noticia Destacada Inicia colocación de la primera sección elevada del Distribuidor Vial Kukulcán

El funcionario federal presentó las acciones en materia de obras carreteras y otras durante la presente administración.

En el caso del Distribuidor Vial Kukulcán, dijo que se trata de una obra que inició en abril y estaría previsto terminarla en diciembre, pero adelantó que podría ser antes.

“Va muy rápido, yo creo que va a terminar un poco antes”, refirió el funcionario federal.

La obra forma parte de los proyectos de infraestructura para mejorar la movilidad en Cancún.

La obra comenzó en abril de 2026 y cuenta con una inversión federal de 484 millones de pesos.

El proyecto contempla una longitud aproximada de 1.92 kilómetros y una inversión federal de 484 millones de pesos / Rodolfo Flores

Obra complementará al Puente Nichupté

Su objetivo es conectar de manera más eficiente la zona urbana con el Puente Vehicular Nichupté y la Zona Hotelera de Cancún, contribuyendo a mejorar la movilidad en uno de los principales corredores turísticos del estado.

El funcionario señaló que los trabajos avanzan a buen ritmo, por lo que existe la posibilidad de terminar antes del plazo previsto.

Actualmente se desarrollan labores de cimentación, construcción de estructuras y conformación y compactación de terraplenes.

El proyecto contempla una longitud aproximada de 1.92 kilómetros y forma parte de las obras de infraestructura que complementan al Puente Nichupté, recientemente puesto en operación.