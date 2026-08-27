Inicia colocación de la primera sección elevada del Distribuidor Vial Kukulcán

Una brigada de más de 200 trabajadores avanza en la colocación de una sección elevada del Distribuidor Vial Kukulcán, que registra más del 40 por ciento de avance constructivo y cuenta con una inversión en marcha del gobierno federal de 484 millones de pesos, obra a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y forma parte de las acciones de modernización de la infraestructura carretera de Quintana Roo.

Distribuidor Vial Kukulcán en la Zona Hotelera de Cancún, una obra que en proceso en el kilómetro 13.5 del bulevar Kukulcán, se realizan con el objetivo de conectar de forma directa el nuevo Puente Vehicular Nichupté con la principal vialidad turística del destino, proyectando su conclusión definitiva para octubre de 2026, aunque los trabajadores aventuran que la obra podría prolongarse hasta enero del próximo año.

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El procedimiento ha generado atención debido a que las labores de edificación comenzaron de manera anticipada a la emisión oficial de la resolución ambiental.

La autoridad federal reconoció que uno de los principales retos durante la ejecución ha sido la infraestructura subterránea existente en la zona, ya que durante los trabajos fueron detectadas redes antiguas que no estaban plenamente identificadas en los planos originales.

Entre la infraestructura que debe ser protegida se encuentra una red troncal de fibra óptica con conexión hacia Estados Unidos y Centroamérica, además de una línea de energía eléctrica de alta tensión. Debido a la complejidad para modificar estas redes, los trabajos tuvieron que ajustarse para evitar afectaciones y mantener la continuidad de los servicios.

Los frentes de trabajo se concentran en el levantamiento de una sección del paso superior, así como de las columnas de soporte, luego de concluir las primeras etapas de cimentación y preparación de zapatas, también se realizan trabajos para la instalación de infraestructura subterránea de agua potable y drenaje.

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El proyecto contempla además un paso superior integrado por dos cuerpos separados, con carriles de circulación para ordenar los movimientos vehiculares, así como la construcción de calles laterales, paraderos y cruces peatonales para mejorar la movilidad local.

El Distribuidor Vial Kukulcán fue diseñado como una infraestructura complementaria al Puente Vehicular Nichupté, inaugurado en mayo pasado, con el objetivo de agilizar el ingreso y salida hacia la Zona Hotelera de Cancún.