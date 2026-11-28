Una intensa movilización de elementos policiales y cuerpos de emergencia se registró en la colonia Valle Verde de este destino turístico, luego de que se reportara la presencia de una persona lesionada en la vía pública.

El incidente generó alarma entre los habitantes de este asentamiento irregular ubicado en la periferia de la ciudad, quienes solicitaron la intervención inmediata de las autoridades.

De acuerdo con los informes preliminares recopilados en el sitio, el hecho fue alertado a través de una llamada al número de emergencias 911.

Al recibir el aviso, operadores del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación (C5) despacharon de manera urgente a las unidades más cercanas hacia el punto señalado por los denunciantes.

En cuestión de minutos, patrullas de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito (SMSCyT) arribaron a la zona para verificar el reporte.

Al confirmar la presencia de la víctima con diversas lesiones, los uniformados procedieron a asegurar el perímetro y solicitaron el apoyo prioritario de una unidad médica.

Paramédicos de una empresa privada, en coordinación con personal de la Cruz Roja Mexicana, acudieron al llamado para brindar los primeros auxilios en el lugar de los hechos.

Tras evaluar el estado de salud del afectado y lograr estabilizar sus signos vitales, los socorristas determinaron que era necesario su traslado de urgencia a un hospital de la ciudad para que recibiera atención médica especializada y descartar complicaciones mayores.

Mientras la ambulancia se retiraba escoltada hacia el nosocomio, los elementos preventivos implementaron un acordonamiento en el área donde ocurrieron los hechos con el objetivo de preservar posibles indicios.

Asimismo, realizaron recorridos de vigilancia en las calles aledañas de la colonia Valle Verde para recabar información entre los vecinos que pudiera ayudar a esclarecer la mecánica del incidente.

Finalmente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, integrado por agentes de la Policía de Investigación y peritos criminalistas, se presentó en la escena para hacerse cargo de las diligencias correspondientes.

El caso quedó formalmente en manos de las autoridades ministeriales, quienes iniciaron la carpeta de investigación para determinar las causas exactas de las lesiones y deslindar responsabilidades conforme a la ley.