Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los territorios palestinos ocupados, llegó este sábado 28 de noviembre a la Ciudad de México, donde hizo un llamado a transformar las expresiones de solidaridad con Palestina en acciones concretas para la defensa de los derechos humanos.

La jurista italiana arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) después de que autoridades migratorias de Costa Rica le impidieran ingresar a ese país.

A su llegada a la capital mexicana, fue recibida por decenas de activistas y simpatizantes de la causa palestina.

Francesca Albanese llama a defender los derechos humanos de los palestinos

En declaraciones a los medios de comunicación, Albanese señaló que la comunidad internacional tiene una responsabilidad moral frente a la situación de la población palestina, mientras que los Estados tienen obligaciones legales.

“Todos y todas tenemos una responsabilidad moral y el Estado obligaciones legales de ayudar a un pueblo que está bajo una opresión brutal”, expresó.

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La relatora de la ONU evitó abordar ante los medios su situación migratoria en Costa Rica y centró su mensaje en la necesidad de adoptar medidas en favor de los derechos de los palestinos.

¿Por qué Francesca Albanese llegó a México desde Costa Rica?

Albanese había viajado a Costa Rica por invitación de la Universidad de Costa Rica, institución que tenía previsto otorgarle un doctorado honoris causa.

Sin embargo, permaneció cerca de 50 horas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría sin obtener autorización para ingresar al país, luego de señalamientos de las autoridades migratorias sobre presuntos vínculos con actividades terroristas.

@nmatamoros 🇵🇸 Así fue el recibimiento de Francesca Albanese a su llegada al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. 📸 @nmatamoros https://t.co/BjbkFi1XDu — IMER Noticias (@IMER_Noticias) November 28, 2026

Tras el incidente, la relatora decidió viajar a México. A través de redes sociales, agradeció las muestras de apoyo recibidas en Costa Rica y cuestionó las condiciones de libertad en ese país.

“Gracias, pueblo de Costa Rica. Adiós, por ahora. Volveré, lo prometo, cuando Costa Rica vuelva a ser libre”, publicó.

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