Derek Maltz, exdirector de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), pidió a las autoridades mexicanas entregar a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y a Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, para que enfrenten los cargos federales que se les atribuyen en territorio estadounidense.

Mediante una publicación en su cuenta de X, este sábado 28 de noviembre de 2026, Maltz consideró que el traslado de ambos respondería a los intereses de México y Estados Unidos.

El exfuncionario sostuvo que dicha acción enviaría un mensaje al mundo sobre el compromiso compartido de ambas naciones con el Estado de derecho.

Maltz acompañó su publicación con una caricatura de Rocha Moya y Meza Flores, así como con una imagen que contiene la frase “Welcome to America” (Bienvenidos a Estados Unidos).

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¿Por qué Estados Unidos señala a Rubén Rocha Moya y al “Chapo Isidro”?

Las autoridades estadounidenses señalan a Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El pasado 25 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa permanecían bloqueadas, pese a una resolución relacionada con sus pensiones.

En cuanto a Isidro Meza Flores, el gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición tras su captura durante noviembre en Sinaloa.

In the best interests of Mexico and the United States, I hope the Mexican authorities send Rubén Rocha Moya and “El Chapo Isidro” to the U.S. to answer the serious federal charges against them. Doing so would send a powerful message to the world about our shared commitment to the rule of law. 🇲🇽🇺🇸🇲🇽🇺🇸 — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) November 28, 2026

El pronunciamiento de Derek Maltz constituye una petición a título personal del exfuncionario estadounidense y no representa una nueva solicitud oficial de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos.

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