El director de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, reconoció la colaboración de las autoridades mexicanas en la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, quien figuraba en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados de la agencia estadounidense.

A través de su cuenta de X, Patel confirmó que la detención fue realizada por fuerzas de seguridad mexicanas con apoyo de Estados Unidos.

El funcionario señaló que Meza Flores es el undécimo fugitivo incluido en dicha lista que ha sido capturado durante la administración del presidente Donald Trump.

¿De qué acusa el FBI a “El Chapo Isidro”?

De acuerdo con Patel, Meza Flores es señalado como presunto líder de una organización criminal vinculada con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, entre ellas el fentanilo.

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El director del FBI reconoció el trabajo de las instituciones de seguridad mexicanas y de las autoridades involucradas en la operación que permitió su captura.

FBI refrenda acciones contra los cárteles

Tras el anuncio de la detención, Kash Patel reiteró que el FBI continuará con las investigaciones y acciones contra las organizaciones criminales vinculadas con el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Make it 11 Top Ten fugitives captured with ANOTHER FBI Ten Most Wanted fugitive off the books. Fausto Isidro Meza-Flores, known as “El Chapo Isidro,” has been captured by Mexican forces with U.S. assistance. This alleged cartel leader is accused of flooding American communities with deadly drugs, including fentanyl. This is the 11th Ten Most Wanted fugitive captured under the Trump administration. Outstanding work by our law enforcement partners in Mexico and everyone involved in this operation. Under President Trump’s leadership, this FBI will continue relentlessly pursuing the criminals and cartels poisoning our communities and threatening American lives. Justice WILL find you. -DKP🇺🇸 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) November 28, 2026

El funcionario concluyó su mensaje con una advertencia dirigida a los fugitivos perseguidos por las autoridades de Estados Unidos: “La justicia te encontrará”.

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