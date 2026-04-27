Brigadas inician trabajos de bacheo en Galaxias del Sol de Cancún tras quejas vecinales

Luego de años de reportes, inconformidades y llamados vecinales, el Ayuntamiento de Benito Juárez inició trabajos de mantenimiento en la avenida Galaxias del Sol, vialidad que atraviesa las Supermanzanas 252, 253 y 254 y que presentaba un severo deterioro en distintos tramos.

La arteria, que conecta con las avenidas Chac Mool, Lak’in y Págalo, es utilizada diariamente por transporte público, automóviles particulares, motociclistas y estudiantes. Habitantes consultados señalaron que durante largo tiempo enfrentaron dificultades de movilidad debido a la presencia de baches, encharcamientos y acumulación de lodo, situación que se agravaba durante la temporada de lluvias.

Desde el 2024, POR ESTO! ha dado seguimiento a las condiciones de esta vialidad y documentó los problemas que enfrentaron los residentes para transitar. Vecinos de las regiones afectadas realizaron recorridos y entrevistas con este medio, en los que expusieron los daños en la carpeta asfáltica y la necesidad de una intervención integral.

Noticia Destacada “Ya no se puede vivir así": Vecinos de la Región 93 de Cancún lidian con baches a diario

La presión vecinal

María Hernández, habitante de la Región 253 y madre de familia, explicó que diariamente traslada a sus dos hijos a la escuela primaria “Bicentenario de la Independencia”, ubicada en el fraccionamiento Vista Real, y que las condiciones de la vía complicaban el trayecto.

“Cuando llueve, los baches se llenan de agua y no se ve la profundidad. Tenemos que cargar a los niños para cruzar o dar una vuelta más larga. Ya se nos han mojado los zapatos y los útiles varias veces”, relató.

Luis Carmona, mototaxista que cubre la ruta hacia la avenida Chac Mool, señaló que el deterioro impactó directamente su trabajo.

“Hay un tramo que está completamente dañado. Son más de 80 metros llenos de hoyos de lado a lado. Dejamos de pasar por ahí y buscábamos caminos alternos. Si caes en uno, puedes afectar la llanta o la suspensión, y eso corre por nuestra cuenta”, dijo.

Residentes revelaron que la situación se agravaba durante la temporada de lluvias / Liza Vera

Cecilio, residente de la Región 252 desde hace 12 años, indicó que la situación se agravaba en temporada de lluvias.

“El agua permanecía estancada durante horas. Los vehículos circulaban despacio, pero aun así salpicaban y el lodo entraba a las casas. Por la noche era más peligroso porque no se distinguían los hoyos”, comentó.

Ana López, comerciante de la Región 254, mencionó que los encharcamientos también afectaban la actividad económica.

"Cuando llovía fuerte, la gente evitaba pasar por aquí porque se llenaba de lodo. Mis ventas disminuían esos días. Ya habíamos presentado reportes al Ayuntamiento para que atendieran el problema”, afirmó.

Javier Méndez, conductor de transporte público de la Ruta 259, explicó que esta vialidad forma parte de su recorrido diario y obligaba a circular con extrema precaución.

“Entre Chac Mool y la 255 era donde estaba peor. Hay baches grandes. Teníamos que avanzar muy despacio para evitar que los pasajeros se golpearan y para no dañar la unidad. Ya se habían reportado afectaciones en llantas y suspensión”, detalló.

Actualmente, la Dirección de Obras Públicas realiza labores de mantenimiento en la vía / Liza Vera

Seguimiento al problema

En enero del 2026, POR ESTO! documentó un bache que cubría todo el ancho de la calle. En febrero, este medio publicó testimonios de vecinos que, ante la falta de atención, colocaron material con herramientas básicas para rellenar un hoyo en Galaxias del Sol.

Tras los constantes reportes ciudadanos y la difusión del problema, la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Benito Juárez informó que actualmente realiza labores de mantenimiento en la avenida, a la altura de la Región 252, en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos.

La titular de Obras Públicas, Samantha Hernández Cardeño, señaló previamente que la vía presenta desgaste considerable, derivado tanto del abandono previo como de deficiencias en su planeación original. Explicó que el suelo registra hundimientos progresivos asociados al asentamiento del terreno, lo que provoca acumulación de agua y acelera la formación de baches y socavones.

El Ayuntamiento indicó que se realizan levantamientos técnicos para definir las siguientes etapas de intervención dentro del programa municipal de mantenimiento vial.

Noticia Destacada Fugas de agua potable y aguas negras afectan calles de la Región 107 de Cancún

Esperan obra integral

La avenida Galaxias del Sol permanece abierta a la circulación y continúa siendo utilizada por miles de personas que habitan en fraccionamientos del norponiente de Cancún. Residentes consultados señalaron que esperan que las acciones en curso se traduzcan en una rehabilitación integral de la carpeta asfáltica y en soluciones permanentes para evitar encharcamientos.

Aunque las brigadas ya laboran en la zona, vecinos advirtieron que se mantendrán atentos al avance de las obras, luego de varios meses en los que el deterioro de la vialidad afectó la movilidad y la seguridad en este sector de la ciudad.