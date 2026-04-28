Carrera de inauguración del Puente Nichupté cierra con cupo lleno

Con cupo lleno cerró la convocatoria para la primera carrera de 5 y 10 kilómetros Puente Vehicular Nichupté, que se llevará a cabo este domingo 3 de mayo en el marco de la inauguración del viaducto.

A pocas horas de publicarse el registro oficial —y tras despejarse dudas sobre la veracidad del evento—, los 3 mil espacios disponibles fueron agotados por ciudadanos interesados en participar en esta justa gratuita, organizada por la asociación "Deportiva Más Deporte".

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La expectativa por recorrer la nueva infraestructura, que conectará la Zona Hotelera con los bulevares Luis Donaldo Colosio y Kukulcán, impulsó la rápida respuesta en el portal Asadeportes.com. Se espera que la inauguración formal sea encabezada por la Presidenta de la República y la gobernadora Mara Lezama.

De acuerdo con la convocatoria, el

salida se dará a las 18:00 horas, seguido de un segundo contingente a las 18:15 horas. Ambos trayectos tendrán como punto de partida y meta el acceso de la avenida Bonampak, permitiendo a los corredores estrenar la vía poco antes de su apertura oficial al tráfico vehicular.

La premiación está programada para las 20:00 horas en el mismo sitio. Se repartirá una bolsa total de 140 mil pesos en efectivo; los ganadores del primer lugar en cada rama podrán recibir hasta 20 mil pesos, además de sus respectivos trofeos.

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El Puente Nichupté cruza el sistema lagunar con una longitud total de 11.2 kilómetros, de los cuales 8.8 corresponden al viaducto elevado. Esta infraestructura no solo facilitará la movilidad hacia la Zona Hotelera, sino que también cuenta con ciclovía, andadores peatonales e iluminación de última generación.

A partir del próximo domingo, tanto residentes como turistas podrán hacer uso de los tres carriles y los diversos entronques que conforman esta magna vía de comunicación en el corazón de Benito Juárez.