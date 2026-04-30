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Quintana Roo / Cancún

“Ola" de calor en Quintana Roo: ¿Cómo prevenir un incendio forestal?

Autoridades recomiendan evitar dejar basura acumulada como lanzar colillas de cigarro en vegetaciones o puntos de deshechos.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

30 de abr de 2026

1 min

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En caso de detectar una señal de fuego, es importante denunciar a emergencias
En caso de detectar una señal de fuego, es importante denunciar a emergencias / POR ESTO!

Durante las altas temperaturas, los incendios forestales son más propensos, ya sea por causas naturales debido al calor o por alguna acción humana, por lo que es importante saber como prevenirlos al igual que saber como actuar en caso de encontrarse en uno.

Protección Civil de Cancún compartió una serie de recomendaciones para informar a la población de ser conscientes y así evitar siniestros.

Representante de la Zona Agrícola expuso la presunta falta de coordinación para actuar en casos de siniestros como este

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¿Cómo evitar un incendio forestal cuando hay calor?

  • No hacer fogatas en lugares no autorizados
  • Mantener los alrededores de la vivienda despejados de vegetación y desechos que se puedan quemar
  • Evita quemas
  • No arrojar colillas de cigarro, ni basura
  • Reportar cualquier señal de fuego o humo

¿Qué hacer en caso de estar atrapado en un incendio forestal?

  • Llamar a los organismos de emergencias, 911, bomberos en caso de no poder evacuar
  • Agacharse y cubrir la boca con un trapo húmedo
  • Cubrir el cuerpo con tierra
  • Proteger el rostro
  • No volver a un área quemada hasta que la autoridad lo disponga y que el incendio puede reactivarse

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