“Ola" de calor en Quintana Roo: ¿Cómo prevenir un incendio forestal?

Durante las altas temperaturas, los incendios forestales son más propensos, ya sea por causas naturales debido al calor o por alguna acción humana, por lo que es importante saber como prevenirlos al igual que saber como actuar en caso de encontrarse en uno.
Protección Civil de Cancún compartió una serie de recomendaciones para informar a la población de ser conscientes y así evitar siniestros.
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Sofocan primer incendio forestal en Francisco May durante temporada de calor
¿Cómo evitar un incendio forestal cuando hay calor?
- No hacer fogatas en lugares no autorizados
- Mantener los alrededores de la vivienda despejados de vegetación y desechos que se puedan quemar
- Evita quemas
- No arrojar colillas de cigarro, ni basura
- Reportar cualquier señal de fuego o humo
¿Qué hacer en caso de estar atrapado en un incendio forestal?
- Llamar a los organismos de emergencias, 911, bomberos en caso de no poder evacuar
- Agacharse y cubrir la boca con un trapo húmedo
- Cubrir el cuerpo con tierra
- Proteger el rostro
- No volver a un área quemada hasta que la autoridad lo disponga y que el incendio puede reactivarse