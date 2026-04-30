Prisión sin fianza para hombre que intentó asesinar a Trump en cena de la Casa Blanca

Una jueza del Distrito de Columbia ordenó prisión preventiva sin derecho a fianza para Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en un hecho que encendió las alertas de seguridad en Washington.

El imputado compareció en una audiencia breve, donde aceptó la medida cautelar solicitada por la fiscalía, por lo que permanecerá detenido mientras avanza el proceso judicial en su contra.

¿Qué cargos enfrenta el acusado del atentado contra Trump?

Allen enfrenta un cargo principal por intento de asesinato del presidente, delito que en el sistema estadounidense puede derivar en cadena perpetua. Además, se le imputan cargos adicionales relacionados con el transporte y uso de armas.

Autoridades anticiparon que podrían sumarse nuevas acusaciones una vez que el caso sea revisado por un gran jurado, instancia que determinará si existen elementos suficientes para formalizar cargos federales de mayor alcance.

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¿Cómo ocurrió el intento de ataque?

De acuerdo con la fiscalía, el incidente se registró durante la gala celebrada en el hotel Washington Hilton, donde se encontraban Trump, altos funcionarios y más de dos mil asistentes.

El acusado logró ingresar al recinto y, tras evadir controles de seguridad, avanzó hacia el salón principal donde realizó disparos con un arma de fuego. La rápida intervención del Servicio Secreto permitió neutralizarlo sin que se registraran víctimas.

El hecho provocó la evacuación inmediata del presidente y otras autoridades, además de generar pánico entre los asistentes.

¿Hubo planeación previa?

Las investigaciones indican que Allen habría preparado el ataque durante semanas. Se trasladó desde California hasta Washington por vía terrestre para evitar controles aeroportuarios y logró ingresar armado al evento tras hospedarse en el mismo hotel.

También se reveló que dejó mensajes previos en los que manifestaba sus intenciones y dirigía críticas contra el presidente.

The suspect in the weekend shooting at the White House Correspondents' Dinner has agreed to remain detained in the lead-up to his trial. https://t.co/UwWkxTaNQe — CBS News (@CBSNews) April 30, 2026

¿Qué sigue en el proceso judicial?

Con la medida de prisión preventiva, el caso avanzará en tribunales federales, donde se definirán los cargos definitivos y posibles sanciones.

El incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en eventos de alto nivel en Estados Unidos, así como los protocolos de protección a figuras públicas en contextos de alta exposición.

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