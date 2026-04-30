Standard & Poor’s eleva calificación crediticia de Quintana Roo a mxAA, la más alta en su historia

La agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) otorgó al estado de Quintana Roo la calificación mxAA, considerada la más alta alcanzada por la entidad en su historial crediticio, lo que la posiciona además como la cuarta entidad mejor evaluada a nivel nacional.

De acuerdo con la información difundida, este resultado también coloca a Quintana Roo como el estado con mayor independencia financiera en el país, al registrar una capacidad destacada para sostener sus finanzas con ingresos propios y sin depender excesivamente de financiamiento externo.

La calificación refleja condiciones favorables en el manejo de recursos públicos, así como una evaluación positiva sobre el comportamiento financiero del estado, sin recurrir a nueva deuda.

¡Histórico! #QuintanaRoo alcanza su mejor calificación crediticia y se consolida como líder nacional.📈



La calificadora Standard & Poor’s nos otorgó mxAA, el nivel más alto en nuestra historia, posicionándonos además como la cuarta entidad mejor evaluada del país y con la mayor… pic.twitter.com/vObndJyV4k — Mara Lezama (@MaraLezama) April 30, 2026

¿Qué es la calificación crediticia?

La calificación crediticia es una evaluación realizada por agencias especializadas, como Standard & Poor’s, que mide la capacidad de un gobierno o institución para cumplir con sus compromisos financieros y pagar sus obligaciones en tiempo y forma.

Este indicador se utiliza como referencia para estimar el nivel de riesgo de una entidad al solicitar financiamiento, y puede influir en las condiciones de acceso a créditos, tasas de interés y confianza de inversionistas.

Finalmente, autoridades estatales señalaron que este tipo de evaluaciones contribuyen a generar mayor certidumbre para la inversión y el desarrollo económico en la entidad.