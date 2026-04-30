Anuncian transporte gratis para llegar a la Feria del Día del Niño y la Niña en Xmatkuil: rutas y horarios

Del 2 al 9 de mayo se llevará a cabo la Feria de la Niña y el Niño, así como la Fiesta de Mamá, en el recinto ferial de Xmatkuil, por lo que habrá transporte gratuito para todas las familias.

Así lo anunció el DIF Yucatán en coordinación con la Agencia de Transporte del Estado, con tres rutas que partirán desde el Centro, Oriente y Poniente de la ciudad.

Además, las rutas tendrán distintos paraderos a lo largo del recorrido, donde se podrá abordar de fora gratuita.

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Ruta Centro: Horario de 15:00 a 23:10 horas. Domingo 3 de mayo desde las 12:00 horas

Salida: calle 54 por 67 y 65

Primer paradero: Calle 50 por 93

Segundo paradero: Calle 50 por 107, colonia Santa Rosa

Tercer paradero: Calle 50 por Circuito Colonias, colonia Cinco Colonias

Cuarto Paradero: Bodega Aurrerá 50 Sur

Quinto Paradero: Calle 50 por Anillo Periférico

Ruta Oriente: Horario de 15:00 a 23:10 horas. Domingo 3 de mayo desde las 12:00 horas

Salida: CETRAM Oriente

Primer paradero: Kanasín

Segundo paradero: San Haroldo II

Tercer paradero: Xmatkuil

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Ruta Poniente: Horario de 15:00 a 23:10 horas. Domingo 3 de mayo desde las 12:00 horas