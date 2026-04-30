Anuncian transporte gratis para llegar a la Feria del Día del Niño y la Niña en Xmatkuil: rutas y horarios

Del 2 al 9 de mayo se llevará a cabo la Feria de la Niña y el Niño, así como la Fiesta de Mamá, en el recinto ferial de Xmatkuil, por lo que habrá transporte gratuito para todas las familias.
Así lo anunció el DIF Yucatán en coordinación con la Agencia de Transporte del Estado, con tres rutas que partirán desde el Centro, Oriente y Poniente de la ciudad.
Además, las rutas tendrán distintos paraderos a lo largo del recorrido, donde se podrá abordar de fora gratuita.
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Ruta Centro: Horario de 15:00 a 23:10 horas. Domingo 3 de mayo desde las 12:00 horas
- Salida: calle 54 por 67 y 65
- Primer paradero: Calle 50 por 93
- Segundo paradero: Calle 50 por 107, colonia Santa Rosa
- Tercer paradero: Calle 50 por Circuito Colonias, colonia Cinco Colonias
- Cuarto Paradero: Bodega Aurrerá 50 Sur
- Quinto Paradero: Calle 50 por Anillo Periférico
Ruta Oriente: Horario de 15:00 a 23:10 horas. Domingo 3 de mayo desde las 12:00 horas
- Salida: CETRAM Oriente
- Primer paradero: Kanasín
- Segundo paradero: San Haroldo II
- Tercer paradero: Xmatkuil
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Ruta Poniente: Horario de 15:00 a 23:10 horas. Domingo 3 de mayo desde las 12:00 horas
- Salida: Chedraui Ciudad Caucel
- Primer paradero: Universidad Humanitas
- Segundo paradero: Calle 59 por Glorieta Central de Caucel
- Tercer paradero: CETRAM Canek
- Cuarto paradero: CETRAM Umán
- Quinto paradero: Avenida 86
- Sexto paradero: JAPAY Pozo Plan de Ayala Sur