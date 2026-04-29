Denuncian bloqueo de rampas y accesos para discapacitados en clínica del IMSS en la Sm 509 de Cancún

Derechohabientes y familiares de pacientes que acuden a la clínica de especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la Supermanzana 509 de la ciudad, denunciaron la constante obstrucción de rampas, accesos y espacios destinados a personas con discapacidad. Esta situación complica el ingreso de adultos mayores, usuarios en silla de ruedas, menores y personas con movilidad limitada.

Las principales quejas indican que taxis, motocicletas, combis e incluso autos particulares se estacionan en áreas de ascenso y descenso. En horas de mayor afluencia llegan a hacerlo en doble fila, además de ocupar banquetas, rampas y zonas pintadas de azul diseñadas para facilitar el acceso al hospital. Esto obliga a familiares a trasladar a los pacientes entre las unidades o por la calle, exponiéndolos a riesgos de accidente.

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Incluso se colocó un letrero que señala “sitio exclusivo de taxis” justo encima de un espacio azul destinado a personas con discapacidad. A pocos metros hay otra señal que prohíbe estacionarse, pero ambas normas son ignoradas durante el día y la noche.

“Bloquean por completo la entrada al hospital y provocan la pérdida de consultas o tratamientos programados, incluso en casos pediátricos o de código rosa”, denunciaron familiares, quienes pidieron la intervención de la Gobernadora del Estado y de la Presidenta municipal de Benito Juárez.

Ciudadanos señalaron que esta problemática no es exclusiva de esta unidad médica, sino que también ocurre en la clínica 13 de “La Cuchilla” y en centros comerciales como Cancún Mall, donde presuntamente taxistas apartan lugares con conos y reducen carriles, generando caos vial y afectaciones a personas enfermas o con alguna discapacidad.

Afectados dijeron que los taxis hacen sitio en el lugar / Liza Vera

Juan Carlos Ramírez expresó: “No pueden apropiarse del espacio ni incomodar a pacientes o automovilistas. Esperar pasajeros no justifica impedir el paso ni acaparar áreas; eso no es trabajo, es acoso vial”.

Carlos Cárdenas afirmó que en la clínica 13 la situación es similar: “Ya tomaron media calle, colocan conos y dejan solo un carril libre”.

Isabella añadió: “En la cuchilla ocupan gran parte de la vía con conos; encontrar estacionamiento es complicado y los pacientes deben caminar largas distancias aun estando enfermos”.

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No obstante, algunos usuarios defendieron la presencia de taxis, al señalar que para muchos pacientes sin vehículo propio representan la única opción de transporte segura y rápida. Marcelino Chan comentó: “Hay adultos mayores y personas en silla de ruedas sin otra alternativa; los taxis son esenciales y en ocasiones incluso ayudan a subir a los pacientes sin obstruir rampas”.

Otros coincidieron en que no se trata de eliminar el servicio, sino de regularlo para garantizar orden, respeto y libre acceso a las áreas prioritarias. Solicitaron mayor vigilancia de Tránsito Municipal, reordenamiento en la zona hospitalaria y señalización más clara para evitar la invasión de espacios públicos.

Por su parte, la Dirección de Tránsito recordó que el artículo 120 del reglamento prohíbe estacionarse en zonas de ascenso y descenso del transporte público, así como frente a rampas de acceso o espacios exclusivos para personas con discapacidad.