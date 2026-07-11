Huéspedes denuncian robo dentro de habitación de hotel en el centro de Cancún

La tranquilidad de una estancia en el centro de Cancún terminó en una amarga experiencia para un grupo de huéspedes, quienes denunciaron haber sido víctimas de un robo al interior de la habitación que ocupaban en un hotel Hacienda ubicado en la Supermanzana 22.

De acuerdo con la información recabada, los afectados salieron del inmueble para realizar diversas actividades y, al regresar horas más tarde, descubrieron que sus pertenencias ya no se encontraban dentro del cuarto.

Según su versión, únicamente conservaron los objetos que llevaban consigo al momento de salir, mientras que el resto de sus pertenencias había desaparecido.

Tras percatarse del presunto robo, los visitantes solicitaron la intervención del personal del hotel para conocer qué había ocurrido y buscar una solución; sin embargo, aseguraron que no obtuvieron una respuesta favorable por parte de los empleados.

Los huéspedes señalaron que, al exponer lo sucedido en la recepción, únicamente les indicaron que desconocían lo ocurrido y que debían acudir ante la autoridad competente para presentar la denuncia correspondiente.

Asimismo, manifestaron sentirse inconformes por la atención recibida, ya que, según afirmaron, no percibieron disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

Ante esta situación, los afectados solicitaron la presencia de las autoridades para que tomaran conocimiento del caso e iniciaran las investigaciones correspondientes.

No obstante, debido a que el presunto robo ocurrió al interior de una habitación y no existían personas retenidas en el lugar, se les informó que era necesario presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado para que se integrara una carpeta de investigación y se realizaran las diligencias necesarias.

Se explicó que las acciones que podrían formar parte de las investigaciones son la revisión de las cámaras de videovigilancia del establecimiento, el análisis de los registros de acceso a las habitaciones y la toma de declaraciones tanto de los empleados como de las personas afectadas, con el propósito de determinar cómo ocurrieron los hechos y, en su caso, identificar a los responsables.

Los denunciantes expresaron su preocupación debido a que consideraron insuficiente la respuesta del establecimiento, al señalar que esperaban mayor apoyo para esclarecer lo sucedido y recuperar sus pertenencias.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente el monto de lo robado ni la identidad de las personas afectadas.

Será la autoridad ministerial la encargada de investigar el caso, determinar si existen elementos para acreditar la comisión de un delito y deslindar las responsabilidades correspondientes.

Mientras tanto, se espera que los afectados formalicen la denuncia para que las autoridades puedan continuar con las investigaciones.