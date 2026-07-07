CFE anuncia cortes de luz en estos municipios de Yucatán este miércoles 8 de julio

El Ayuntamiento de Motul informó que este miércoles 8 de julio se llevará a cabo un corte programado de energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento que realizará la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que también provocará la suspensión temporal del servicio de agua potable en la cabecera municipal y diversas comisarías.

La interrupción del suministro eléctrico está programada de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, por lo que las autoridades exhortaron a la población a tomar previsiones.

De acuerdo con el aviso oficial, las labores de mantenimiento de la CFE afectarán el servicio de energía eléctrica en las siguientes comisarías:

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Kambul

Mesatunich

Kaxatah

Dzununcán

Tanya

Kancabal

Kopté

San Pedro Cámara

Kancabchén

Además de las comisarías, el corte de energía también alcanzará las siguientes colonias de la ciudad de Motul:

Santa Cruz

Nueva Santa Cruz

San Carlos

Santiago Castillo

Durante el horario establecido, los habitantes de estas zonas permanecerán sin suministro eléctrico mientras concluyen los trabajos de mantenimiento.

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No habrá servicio de agua potable en Motul

El Ayuntamiento también informó que además de las afectaciones por el servicio eléctrico, no habrá servicio de agua potable tanto en las comisarías afectadas como en la ciudad de Motul.

Esto se debe a que la planta principal de abastecimiento de agua dejará de operar temporalmente al no contar con energía eléctrica durante el periodo del corte programado.

Ante esta situación, las autoridades municipales pidieron a la población almacenar agua suficiente antes de las 8:00 de la mañana para cubrir las necesidades básicas del hogar mientras se restablecen los servicios.

Asimismo, recomendaron tomar las precauciones necesarias por la suspensión temporal de la energía eléctrica y mantenerse atentos a los canales oficiales del Ayuntamiento de Motul en caso de que exista algún cambio en el horario o duración de los trabajos.