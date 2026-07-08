Detienen en Chiapas al presunto responsable del feminicidio de Lizbeth “N” en la SM 46 de Cancún

El presunto responsable de asesinar a una mujer y de enterrar su cuerpo en el patio de su domicilio, en la Supermanzana 46, fue capturado finalmente en el estado de Chiapas, cuando pretendía huir hacia Centroamérica.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentran en Chiapas, para concretar las diligencias del traslado del detenido, identificado con el nombre Yadriel “N”, de nacionalidad extranjera, quien es señalado de haber mantenido una relación sentimental con la ahora occisa.

Noticia Destacada Hallan enterrado el cuerpo de una mujer en la SM 46 de Cancún; tenía ficha de búsqueda desde junio

El cuerpo enterrado de la víctima, de nombre Lizbeth fue localizado la noche del sábado pasado, luego de las investigaciones que llevaba a cabo la FGE por el reporte de su desaparición desde el 16 de junio pasado.

Las primeras investigaciones revelaron que la mujer sostenía una relación sentimental con el sujeto que posteriormente la habría asesinado por motivos pasionales y para posteriormente enterrar el cuerpo en el patio de su domicilio, en la calle Bacalar, en la Supermanzana 46.

Después del hallazgo del cadáver, elementos de la Policía de Investigación siguieron la pista de Yadriel “N”, hasta localizarlo en Chiapas. En las próximas horas será trasladado a Cancún, para ser puesto a disposición de un Juez de Control.