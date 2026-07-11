Pumas ficha a Víctor Arteaga: quién es el exjugador de Toluca para el Apertura 2026

Pumas continúa armando su plantel para el Apertura 2026 y confirmó la incorporación de Víctor Arteaga, mediocampista mexicano que llega procedente de Toluca con la intención de ganarse un lugar en el equipo universitario y seguir el camino que abrió Robert Morales.

La directiva auriazul vuelve a apostar por un futbolista con poca participación en los Diablos Rojos, confiando en que pueda explotar su potencial en el Pedregal, tal como ocurrió con Robert Morales, quien pasó de tener pocos minutos en Toluca a convertirse en una pieza importante del ataque universitario.

Víctor Arteaga, de 22 años, nació en Iztapalapa, Ciudad de México, y se desempeña como mediocampista de contención o pivote defensivo. Formado en las fuerzas básicas de Toluca, integró el plantel que consiguió el bicampeonato, aunque tuvo escasa actividad en el primer equipo.

El nuevo jugador de Pumas destaca por su capacidad para recuperar balones, ordenar el mediocampo y distribuir el juego desde la zona defensiva. Con perfil derecho y una estatura de 1.75 metros, llega para fortalecer una posición que el club consideraba prioritaria de cara al nuevo torneo.

La operación se concretó como agente libre, por lo que el futbolista firmó un contrato por un año con la institución universitaria. Con este movimiento, la directiva busca rejuvenecer el mediocampo y ampliar las opciones del cuerpo técnico para la temporada.

El fichaje se da en medio de una etapa de cambios para el conjunto auriazul. Tras la salida de Efraín Juárez, el club nombró a Esteban Solari como nuevo entrenador, quien ahora contará con Víctor Arteaga como una de las incorporaciones para afrontar el Apertura 2026.