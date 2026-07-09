Familia de ladrón linchado en la SM 248 de Cancún reconoce que se dedicaba a robar

El presunto ladrón que fue linchado en el fraccionamiento Villas del Mar contaba con 33 años de edad y era originario del Estado de México, de acuerdo a los datos que proporcionaron sus familiares en la identificación del cuerpo, así como reconocieron que le gustaba robar.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron las investigaciones para fincar responsabilidades por el delito de homicidio contra quienes golpearon al detenido, de nombre Edgar “N”, quien fue señalado de haber ingresado a varios domicilios para cometer robos, cuando los vecinos lo detuvieron y amarraron la noche del miércoles.

Noticia Destacada Golpean hasta la muerte a un probable delincuente en la Supermanzana 248 de Cancún

Los policías municipales que estaban en un recorrido de vigilancia reconocieron que recibieron el reporte de que un sujeto se estaba metiendo a varios domicilios de la calle Segunda Privada del Peral, en la Supermanzana 248 y posteriormente, fueron notificados por la central de radio de la corporación que el sospechoso ya había sido retenido por los vecinos.

Al llegar al punto del reporte, los uniformados encontraron a la persona detenida en posición sedente, recargado en una pared, en aparente estado de inconsciencia, con huellas de golpes. Como parte del procedimiento solicitaron una unidad de emergencia y posteriormente, los paramédicos confirmaron que no presentaba signos vitales.

Noticia Destacada Vecinos de Paraíso Maya en Cancún detienen a presunto ladrón tras intentar asaltar una pizzería

Los policías no localizaron a las personas que participaron en la detención del presunto ladrón y los vecinos de los domicilios cercanos se negaron a salir de sus domicilios, alegando que no habían visto nada.

Durante las diligencias de los peritos para el levantamiento del cuerpo, el papá del ahora occiso, de nombre Juan Manuel, de 60 años, se presentó al lugar y realizó la identificación, además de reconocer que su hijo se dedicaba a robar y que desconocía la ubicación de su domicilio.