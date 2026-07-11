Asesinan a hombre de 47 años a balazos en Sabancuy, Campeche

La violencia volvió a sacudir la comunidad de Sabancuy la noche del sábado, luego de que un hombre de 47 años perdiera la vida tras un ataque con arma de fuego en la colonia Banco de Piedra, perteneciente al municipio de Carmen.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 20:50 horas, cuando vecinos reportaron múltiples disparos en el sector comprendido entre las calles Aldama, Benito Juárez y Pedro Sainz de Baranda.

En respuesta al llamado de emergencia, elementos de la Policía Municipal se trasladaron al sitio, donde encontraron a una persona con varias lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Poco después, paramédicos del IMSS-Bienestar acudieron al lugar para brindar atención médica; sin embargo, tras la valoración confirmaron que el hombre ya había fallecido.

La víctima fue identificada con las iniciales E. I. G., de 47 años de edad, quien tenía su domicilio en la misma colonia donde ocurrió el ataque.

Las corporaciones policiacas establecieron un perímetro de seguridad para preservar la escena. Más tarde se sumaron efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional con el propósito de reforzar la vigilancia en el área.

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena, recopilaron indicios balísticos y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para las diligencias legales correspondientes.

Entre los elementos asegurados se encontraron varios casquillos percutidos, los cuales formarán parte de la carpeta de investigación abierta por las autoridades ministeriales, que buscan esclarecer el crimen y determinar la identidad de los responsables.