Reportes de disparos y sujetos armados movilizan a autoridades en Cancún

La noche de este sábado, autoridades policiales y cuerpos de emergencia se movilizaron en al menos tres ocasiones en distintos puntos de Cancún tras recibir reportes sobre presuntas detonaciones de arma de fuego, personas lesionadas y la presencia de sujetos armados; sin embargo, todos los llamados resultaron negativos.

De acuerdo con información recabada, en un lapso aproximado de una hora, personal del Complejo de Seguridad C5 recibió tres reportes relacionados con posibles hechos de alto impacto, lo que derivó en la activación de los protocolos de respuesta y el despliegue de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como de paramédicos.

El primer reporte se registró en el fraccionamiento Jardines del Sur 6, ubicado en la zona del Polígono Sur de Cancún.

Habitantes del lugar informaron al número de emergencias 911 que sujetos armados habían realizado disparos contra la fachada del acceso principal del complejo residencial y posteriormente escaparon a bordo de un vehículo del que no se proporcionaron mayores características.

Tras recibir el aviso, elementos policiacos acudieron al sitio y realizaron una inspección en el área.

Sin embargo, no encontraron daños en la infraestructura del fraccionamiento ni localizaron indicios balísticos, como casquillos percutidos o impactos de proyectil, por lo que descartaron el hecho y se retiraron del lugar.

Minutos más tarde se recibió un segundo reporte en la Supermanzana 203, en la colonia Cuna Maya, donde se alertó que sujetos a bordo de una motocicleta habían disparado contra una persona que caminaba por la zona.

Ante esta situación, policías y paramédicos se trasladaron a la intersección de la calle 149 con avenida 20 de Noviembre, donde realizaron recorridos de búsqueda e inspección. No obstante, no localizaron a ninguna persona lesionada ni encontraron evidencias relacionadas con el presunto ataque.

Durante las diligencias, algunos vecinos señalaron que momentos antes observaron a varios motociclistas circulando por el área de manera sospechosa; sin embargo, las autoridades no encontraron casquillos ni lograron establecer el punto exacto donde presuntamente ocurrieron las detonaciones.

El tercer reporte se registró en la Supermanzana 259, correspondiente al fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, donde habitantes alertaron sobre la presencia de personas armadas entre los andadores cercanos a la avenida Miguel Hidalgo, mejor conocida como Ruta 5.

Las corporaciones de seguridad acudieron al sitio y realizaron recorridos por diversos pasillos y áreas comunes del fraccionamiento, pero no localizaron a personas armadas ni detectaron actividades ilícitas.

Aunque algunos residentes aseguraron haber escuchado al menos cuatro detonaciones, durante la inspección tampoco fueron encontrados casquillos percutidos o cualquier otro indicio que confirmara los hechos reportados.

Tras concluir las verificaciones en los tres puntos, las autoridades determinaron que los reportes no pudieron ser confirmados y fueron catalogados como negativos. Posteriormente, los elementos de seguridad continuaron con recorridos preventivos en las zonas mencionadas antes de retirarse.