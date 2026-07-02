Boletos para México vs Inglaterra: esto cuestan las entradas

La Selección Mexicana ya conoce a su siguiente desafío en la Copa del Mundo 2026. Tras dejar en el camino a Ecuador, el Tricolor se medirá a Inglaterra en los octavos de final, un encuentro que promete convertirse en uno de los más atractivos del torneo y para el que todavía existen opciones de conseguir entradas.

El compromiso se disputará el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, escenario que volverá a recibir un partido de eliminación directa con un boleto a los cuartos de final en juego.

¿Todavía hay boletos para México vs Inglaterra?

Aunque la demanda ha aumentado considerablemente tras confirmarse el enfrentamiento, los aficionados aún pueden consultar la disponibilidad de boletos para asistir al duelo desde las tribunas del inmueble mundialista.

Los organizadores mantienen abierta la consulta de entradas mediante plataformas autorizadas de reventa, donde la existencia de boletos depende de la oferta disponible en tiempo real.

¿Cuánto cuestan las entradas?

El precio de los boletos varía de acuerdo con la ubicación dentro del estadio y la disponibilidad existente al momento de la compra. En el portal de la FIFA no hay disponibilidad, pero van desde los 85 mil hasta los 273 mil pesos, hasta en 2.3 millones y en reventa.

Al tratarse de un partido de eliminación directa entre dos selecciones con una enorme afición, tanto en México como en distintas partes del mundo, los costos pueden incrementarse conforme se acerca la fecha del encuentro.

La reventa está a todo lo que da

El Estadio Ciudad de México vivirá otra noche histórica

Después de albergar el partido inaugural del torneo y el duelo entre México y Ecuador, el Estadio Ciudad de México volverá a convertirse en el centro de atención del futbol mundial con la visita de una de las selecciones más importantes de Europa.

La combinación de la afición mexicana y los miles de seguidores ingleses que viajarán para apoyar a su equipo anticipa un ambiente de auténtica final.

Un boleto a los cuartos de final estará en juego

En esta fase del Mundial 2026 ya no existe margen de error. El ganador avanzará entre los ocho mejores equipos del torneo, mientras que el perdedor se despedirá de la competencia.

Con la ilusión renovada tras romper la histórica barrera de los octavos de final, México buscará hacer valer la localía frente a una Inglaterra que llega como una de las favoritas para conquistar el título, en un duelo que promete emociones dentro y fuera de la cancha.