¿Tienes una moto sin placas? Así podrás emplacarla en Conkal durante julio de 2026

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán instalará un módulo temporal para el emplacamiento de motocicletas en el Palacio Municipal de Conkal, con el objetivo de acercar este trámite a los propietarios de vehículos nuevos o que nunca han sido emplacados.

El servicio estará disponible del lunes 13 al viernes 31 de julio de 2026, lo que permitirá a los habitantes de Conkal y municipios cercanos realizar el procedimiento sin trasladarse a otras oficinas.

El módulo está dirigido a personas que tengan motocicletas nuevas y las que nunca han sido emplacadas.

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La SSP indicó que esta jornada busca facilitar la regularización de las unidades y fortalecer el registro vehicular del estado.

Requisitos para emplacar una motocicleta en Conkal

Para realizar el trámite será necesario presentar documentación vigente que acredite tanto la identidad del propietario como la legal posesión del vehículo. Los documentos solicitados son:

Identificación oficial.

Comprobante de domicilio.

Póliza de seguro.

Factura o documento que acredite la propiedad de la motocicleta.

Carta factura, en caso de que la unidad haya sido adquirida mediante crédito.

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Además, el propietario deberá acudir con la motocicleta, ya que durante el proceso se efectuará la verificación física del vehículo en el mismo módulo.

Horarios del módulo de emplacamiento en Conkal

La atención se brindará en el Palacio Municipal con los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Sábados: de 9:00 de la mañana a 12:00 del día.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que las citas podrán agendarse a partir del domingo 5 de julio de 2026, a fin de agilizar la atención de los usuarios durante el periodo en que opere el módulo.