Definen a los cuatro perfiles que buscarán la candidatura de Morena para la gubernatura de Quintana Roo

Carlos Ulloa habría sido enviado por la Presidencia para operar la sucesión gubernamental en Quintana Roo. Ulloa, quien fue secretario particular histórico de la Mandataria y actualmente se desempeña en Birmex, trabaja de la mano con Morena para encauzar el proceso interno rumbo al 2027.

Junto a él participa, por parte del partido guinda, Salomón Céspedes, coordinador de la Tercera Circunscripción. Tras reuniones sostenidas en Cancún y Ciudad de México se definió una lista de cuatro perfiles que contenderán por la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación: la alcaldesa de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña; la diputada federal Marybel Villegas Canché; el extitular de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo y el senador Eugenio “Gino” Segura.

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De acuerdo con información relacionada con el procedimiento interno, el registro formal se realizará el próximo 22 de junio, mientras que la definición del abanderado o abanderada está prevista para septiembre. Aunque se efectuarán sondeos de opinión, Morena ha dejado claro que obtener el primer lugar no garantiza la nominación, ya que habrá una evaluación política que considerará aspectos como honestidad, trabajo territorial, vinculación con el movimiento y balance entre fortalezas y debilidades. Además, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera realizarán revisiones para descartar perfiles con antecedentes irregulares.

La selección interna ha estado marcada por señalamientos de guerra sucia. Rafael Marín Mollinedo denunció públicamente la presentación de múltiples recursos ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) por presuntos actos anticipados de campaña, calificando la situación con la expresión: “es la guerra”. Asimismo, acusó trato preferencial hacia uno de sus principales adversarios, al asegurar que las denuncias en su contra son desechadas.

Simpatizantes exhibieron en redes el incumplimiento de pagos por acudir a eventos / POR ESTO!

Por su parte, Marybel Villegas Canché y Ana Paty Peralta de la Peña han enfrentado diversos cuestionamientos en redes sociales, medios impresos y plataformas digitales. A Villegas se le atribuyen presuntos actos de corrupción durante etapas anteriores de su trayectoria política y posibles vínculos con grupos de poder que podrían generar divisiones al interior del movimiento. Además, en el ámbito político se le conoce como “Lady Arcoíris”, debido a su paso por distintas fuerzas partidistas. A ello se suma que, durante una movilización reciente, algunos asistentes afirmaron haber sido convocados con la promesa de recibir mil pesos, pago que presuntamente nunca se concretó, situación que fue exhibida en redes sociales. En el caso de Ana Paty Peralta, circulan acusaciones relacionadas con una posible promoción anticipada mediante espectaculares y eventos masivos, además de críticas por el manejo de la inseguridad y los servicios públicos en Cancún. Militantes fundadores han presentado al menos 19 recursos ante el Ieqroo contra varios de los contendientes.

Estos cuestionamientos han puesto a prueba la cohesión del movimiento en Quintana Roo, donde persiste una marcada disputa con el Partido Verde Ecologista de México. La dirigencia nacional ha enfatizado la necesidad de una competencia interna sana y libre de confrontaciones, exhortando a los participantes a evitar acciones que generen divisiones dentro del proyecto de la Cuarta Transformación, un llamado que, según opinan algunos ciudadanos, aún no ha sido plenamente atendido.

Algunos contendientes han denunciado públicamente actos anticipados de campaña. / POR ESTO!

Desde Cancún, principal bastión electoral de la entidad, la definición genera gran expectativa. La ciudad enfrenta problemáticas cotidianas como inseguridad, baches y saturación de servicios públicos, asuntos que los aspirantes deberán incorporar a sus planteamientos. La población observa con atención si los perfiles priorizarán las necesidades de la zona norte, donde se concentra la mayor densidad demográfica y turística del estado.

En el sur de Quintana Roo, en municipios como Bacalar, donde persisten rezagos en materia de salud, infraestructura y atención a comunidades rurales, el proceso también despierta interés respecto a quién tendrá la capacidad de responder a las demandas históricas de la región.

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La presencia de Carlos Ulloa busca dar orden al escenario político y reducir el riesgo de una confrontación abierta; sin embargo, los señalamientos, recursos legales y acusaciones mutuas ya forman parte de la dinámica cotidiana de esta intensa competencia interna, en la que salen a relucir diversos aspectos de la trayectoria de los aspirantes. Militantes y simpatizantes exigen que el procedimiento se desarrolle con transparencia para evitar fracturas que puedan favorecer a la oposición, la cual atraviesa un momento de debilidad y permanece atenta a cualquier error para reposicionarse.

La ciudadanía de la zona norte espera que, más allá de las disputas y descalificaciones, el proceso permita identificar a un perfil capaz de atender los rezagos en seguridad, infraestructura vial y servicios básicos que afectan diariamente a miles de familias cancunenses.