“Nos cobran lo que quieren”: Altas tarifas de taxis y restricciones a transporte de aplicación afectan a turistas en el aeropuerto de Cancún

El Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) mantiene operativos, filtros y recorridos de la Guardia Nacional para impedir que vehículos de plataformas digitales recojan pasajeros dentro de sus instalaciones, pero dos años después el conflicto del transporte continúa generando molestia y una percepción negativa entre los visitantes en el principal punto de entrada turística de Quintana Roo.

Hay una escena que se repite: un pasajero puede llegar al aeropuerto en Uber, pero no puede utilizar el mismo servicio para salir de la terminal. Los elementos de la Guardia Nacional mantienen presencia en las distintas terminales y realizan recorridos para detectar unidades que pretendan recoger usuarios, aunque reconocen que en los últimos días la problemática ha disminuido y actualmente no se han registrado altercados.

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La vigilancia, sin embargo, contrasta con una situación que no termina de desaparecer: las quejas de pasajeros por tarifas elevadas del transporte autorizado y cobros excesivos han sido constantes, con denuncias de turistas nacionales y extranjeros. Incluso visitantes canadienses señalaron haber sido sorprendidos con precios que posteriormente los operadores negaban haber aplicado.

“Son unos abusivos, de por sí no hay turismo y a los pocos que vienen los ahuyentan con sus robos”, declaró Abigail Lucero.

Roberto Colmeranes, pasajero cancunense, denunció: “Nos cobran lo que quieren, hay que pactar el precio antes de subir; por eso prefiero Uber, pero los siguen cazando”.

Paseantes acusaron tarifas elevadas de los vehículos autorizados / Rodolfo Flores

Otros usuarios aseguraron que, al no acordar el monto antes de abordar un taxi, los choferes les imponen tarifas arbitrarias.

Este tipo de experiencias ha provocado rechazo entre viajeros y advertencias en redes sociales, donde turistas comparten sus vivencias para prevenir a otros. Para muchos visitantes, la discusión ya no se limita a qué servicio utilizar, sino al costo, la certeza del cobro y las condiciones en que podrán abandonar la terminal.

Mientras se mantiene la persecución de los vehículos de plataforma, el aeropuerto sostiene la prohibición de los llamados taxis “pirata” y de Uber para recoger pasajeros. La contradicción resulta evidente para el visitante: se restringe una alternativa de movilidad mientras persisten las inconformidades por el precio y las condiciones del transporte autorizado.

El malestar también alcanza a quienes acuden a recoger familiares. De acuerdo con testimonios recabados, algunos usuarios han enfrentado molestias al ser confundidos con conductores de plataformas y cuestionados por elementos de Seguridad.

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“Vine por mi hermana, me estacioné un momento y cuando arribó no nos quería dejar salir porque pensaban que era Uber; hasta nuestras identificaciones querían ver los de los taxis. Por fortuna llegó la Guardia Nacional y no hubo mayores problemas, pero no está bien, los turistas se llevan una mala imagen”, dijo Adalberto Méndez.

Luis, otro pasajero, cuestionó que, después de un vuelo y con equipaje, las familias tengan que sortear restricciones para simplemente encontrar a quien las recoge. “Si es mi hermano o mi esposa quien viene por mí, ¿por qué tiene que demostrar que no trabaja para Uber?”.

A ello se suma un problema distinto: los vehículos mal estacionados. La Guardia Nacional explicó que existe un protocolo para solicitar grúas cuando una unidad permanece sin conductor o representa un riesgo. En ocasiones, si aparece el propietario, se le pide retirarla.

Visitantes acusan intimidación del personal del recinto aéreo, luego de ser confundidos con conductores de plataformas digitales / Rodolfo Flores

Los automóviles abandonados durante meses en los estacionamientos constituyen otro asunto. En esos casos, señalaron los elementos consultados, corresponde a ASUR determinar el procedimiento para retirarlos y cobrar los adeudos acumulados.

El aeropuerto puede mantener vigilancia, filtros y operativos, pero para el turismo el problema de fondo permanece: la experiencia del visitante comienza desde que aterriza. Si lo primero que enfrenta en Cancún es una disputa por quién puede recogerlo, cuánto debe pagar y bajo qué condiciones puede abandonar la terminal, el conflicto deja de ser únicamente de transporte y se convierte en una fuente de molestia que termina afectando la imagen del destino.