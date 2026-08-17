Acoso de “jaladores” a turistas y falta de asientos perjudican la imagen de la T2 del Aeropuerto de Cancún

El Aeropuerto Internacional de la ciudad vivió ayer una jornada de relativa calma en cuanto a la afluencia de pasajeros, aunque persistieron algunos problemas habituales. La falta de espacios para sentarse y el acoso de personas que ofrecen servicios de transporte hacen que la Terminal 2 mantenga una imagen poco amable para quienes arriban o esperan a sus familiares.

Las demoras generaron molestia entre los viajeros, algunos de los cuales buscaron orientación en el módulo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aunque se encontraron con que permanecía vacío durante esta jornada dominical.

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A esto se sumó una escena que se repite con frecuencia en las terminales: personas que se identifican como prestadores de servicios de transporte o que aseguran ofrecer “taxi oficial” se acercan insistentemente a los visitantes.

El problema, según usuarios, es que no se limitan a promocionar el servicio, sino que siguen a quienes llegan, aun cuando estos explican que esperan a un familiar o que ya cuentan con traslado, como ocurrió con unos turistas argentinos que eran acosados.

“Jaladores” que insisten, pasajeros que buscan a sus familiares y viajeros que intentan salir del inmueble terminan compartiendo un espacio donde la oferta de transporte puede convertirse en presión.

Transportistas hostigaron a quienes estaban en espera del arribo de sus familiares / Rodolfo Flores

La falta de asientos también fue evidente. A pesar de que ayer la afluencia no fue particularmente elevada, algunos usuarios tuvieron que permanecer sentados en los pasillos o buscar espacios improvisados debido a que el mobiliario resultó insuficiente. A esto se sumó que algunas personas utilizaban los lugares disponibles para colocar bolsas o gorras.

Por otro lado, el comportamiento de las operaciones durante la última semana también reflejó una actividad moderada. De lunes a domingo, únicamente tres días superaron las 400 operaciones, mientras que el resto se mantuvo por debajo de las 390, con jornadas de alrededor de 390, 370 y otras cifras similares.

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De esta manera, en un domingo que podría parecer tranquilo por la menor afluencia, la terminal volvió a mostrar que las dificultades para los pasajeros no necesariamente dependen de contar con un inmueble saturado: basta un retraso, una cancelación, la falta de orientación o la insistencia de los vendedores de transporte para convertir la espera en una experiencia incómoda.

Ayer se reportaron 410 operaciones aéreas, con al menos cuatro vuelos cancelados y entre 12 y 15 demoras, tanto en llegadas como en salidas.