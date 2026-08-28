Síguenos

Última hora

Internacional

Muere Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, el Rey más joven del Mundo

Campeche / Sucesos

Atropellan a adulto mayor y conductor se fuga en el Centro de Campeche

Un adulto mayor sufrió una fractura expuesta tras ser atropellado en la calle 49, cerca del Centro de Campeche. El conductor detuvo su marcha, pero después se dio a la fuga.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

28 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

La víctima fue impactada por un vehículo de color blanco.
La víctima fue impactada por un vehículo de color blanco. / Dismar Herrera

Un adulto mayor resultó con una fractura expuesta en el brazo derecho luego de ser atropellado por el conductor de un vehículo de color blanco, quien circulaba a exceso de velocidad sobre la calle 49, en las inmediaciones de la zona centro.

La Fiscalía investiga la intoxicación de cinco menores en la comunidad de Nilchí.

Noticia Destacada

Siguen hospitalizados: Fiscalía investiga intoxicación de cinco niños por fruta contaminada en Campeche

Los hechos ocurrieron a pocos metros de llegar al cruce con la calle 8, donde el vehículo impactó al peatón; debido a la fuerza del golpe, la víctima quedó tendida en el suelo, donde el conductor detuvo su marcha metros adelante, pero posteriormente decidió darse a la fuga.

Ciudadanos que presenciaron el accidente dieron aviso al número de emergencias, por lo que al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal y paramédicos del sector salud, quienes brindaron atención al lesionado y posteriormente lo trasladaron en estado grave al Hospital General de Especialidades. Este caso sería turnado ante la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

JGH

Te puede interesar