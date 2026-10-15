Ameba “comecerebros”; ¿cuáles son los síntomas de este microorganismo? 

La ameba de vida libre Naegleria fowleri, conocida popularmente como la "ameba comecerebros", se ha convertido en tendencia después de que el gobierno de Yucatán confirmara la presencia de este microorganismo en seis de los nueve lagos que se encuentran dentro de la entidad.

Ante los hallazgos biológicos, el Gobierno del Estado de Yucatán ha procedido con la clausura preventiva de estos lagos. Sin embargo; muchas personas se han cuestionado cuales pueden ser los síntomas en caso de haber tenido acercamiento con este microorganismo.

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Estos son los síntomas de la ameba “comecerebros"

La vía de entrada al organismo es exclusivamente a través de las fosas nasales cuando el agua contaminada ingresa con fuerza. Desde la cavidad nasal, el parásito se desplaza a través del nervio olfatorio hacia el cerebro. Cabe destacar que la enfermedad no se transmite por beber agua ni tampoco entre personas.

Este microorganismo causa una infección cerebral fulminante denominada meningoencefalitis amebiana primaria (MAP), la cual destruye el tejido cerebral y provoca inflamación severa. El periodo de incubación de la infección suele oscilar entre 1 y 9 días tras la exposición al agua contaminada.

#ImagendelDía📸 | Naegleria fowleri, conocida coloquialmente como ameba comecerebros, se llega a presentar en aguas dulces estancadas, como lagos y lagunas. En humanos, puede ocasionar una enfermedad en el sistema nervioso central. 🦠 https://t.co/tPdPZiM4Nt — Ciencia UNAM (@Ciencia_UNAM) March 16, 2023

En los primeros días, los síntomas principales imitan los de una meningitis común, manifestándose con dolor de cabeza intenso en la frente, fiebre alta repentina, náuseas, vómitos y, en algunos casos, una alteración o pérdida repentina del sentido del gusto y del olfato.

A medida que la infección avanza rápidamente en el cerebro, aparecen complicaciones neurológicas graves. La persona experimenta rigidez en el cuello, confusión, desorientación, pérdida del equilibrio, alucinaciones y convulsiones, evolucionando en pocos días hacia un estado de coma y un fallo neurológico severo.

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