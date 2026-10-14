Detectan ameba Naegleria en seis lagos de Mérida y prohíben el contacto con el agua; ¿cuáles son?

La presencia de la ameba Naegleria en seis lagos artificiales de Mérida llevó a las autoridades sanitarias de Yucatán a suspender, desde este miércoles 14 de octubre, cualquier actividad que implique contacto con el agua en estos espacios, entre los que se encuentran el Gran Parque La Plancha, el Zoológico del Centenario y Plaza La Isla.

Noticia Destacada Resultados de otros lagos artificiales definirán nuevas medidas por la “ameba comecerebros” en Mérida

La medida se tomó después de analizar nueve cuerpos de agua de la capital yucateca, como parte de las investigaciones que comenzaron tras el caso de infección registrado en septiembre en el lago de Plaza La Isla. Los resultados confirmaron la presencia de la ameba en seis sitios, mientras que los otros tres dieron negativo.

Aunque el hallazgo ha generado medidas preventivas, los Servicios de Salud de Yucatán, SSY, aclararon que los parques y zoológicos permanecerán abiertos al público, debido a que la restricción se limita al contacto directo con el agua de los lagos señalados.

¿Cuáles son los seis lagos de Mérida donde encontraron la ameba Naegleria?

De acuerdo con los resultados difundidos por la Secretaría de Salud estatal, los cuerpos de agua donde se detectó la presencia de Naegleria son:

Lago de Plaza La Isla. Lago oriente del complejo Cabo Norte. Lago principal del complejo Cabo Norte. Lago del Zoológico del Centenario. Lago del Gran Parque La Plancha. Lago del Parque Ecológico del Poniente.

En estos lugares se colocarán barreras y avisos para impedir el contacto con el agua, mientras los responsables de cada espacio realizan trabajos de saneamiento con acompañamiento de especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán, UADY, y del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Cinvestav.

Las autoridades explicaron que cada lago podrá retomar sus actividades habituales únicamente cuando cumpla con las condiciones sanitarias establecidas y los resultados de laboratorio lo confirmen.

¿Qué lagos de Mérida dieron negativo a Naegleria?

Los análisis también identificaron tres cuerpos de agua donde no se detectó la ameba:

Lago central de Cabo Norte.

Acuaparque.

Lago del Zoológico Animaya.

Las autoridades precisaron que ninguno de los nueve lagos analizados está destinado a la natación, pues se trata de espacios principalmente ornamentales.

En el caso del Zoológico Animaya, únicamente se realizan recorridos en catamarán, sin contacto directo con el agua.

Por ello, las familias pueden continuar visitando los parques y zoológicos, siempre que respeten las restricciones y recomendaciones sanitarias.

Noticia Destacada Hallazgo de “Naegleria fowleri” en Mérida no implica que esté en otros cuerpos de agua, aclara investigadora de la UNAM

¿Cómo se transmite la ameba Naegleria y qué tan peligrosa es?

La ameba Naegleria se encuentra de manera natural en cuerpos de agua dulce, especialmente cuando el agua está tibia o estancada. Aunque las infecciones son extremadamente raras, pueden representar un riesgo grave para la salud.

Según los Servicios de Salud de Yucatán, la infección ocurre cuando el agua contaminada entra por la nariz, principalmente durante actividades en las que una persona se sumerge.

La dependencia aclaró que no se transmite de persona a persona, por beber agua ni por salpicaduras comunes.

Asimismo, detectar Naegleria en un cuerpo de agua no significa necesariamente que todas las personas que estuvieron cerca hayan resultado infectadas.

Como medida preventiva, las autoridades recomendaron evitar que el agua de lagos y estanques ingrese por la nariz, independientemente de que los análisis hayan resultado positivos o negativos.

¿Qué pasó con las 361 personas vigiladas tras el caso de Plaza La Isla?

Uno de los datos más relevantes del informe es que las 361 personas que estuvieron bajo vigilancia sanitaria tras el caso registrado en septiembre en Plaza La Isla concluyeron su seguimiento el pasado 4 de octubre sin presentar la enfermedad.

Esto significa que, durante el periodo de vigilancia, no se identificaron nuevos casos entre las personas monitoreadas.

Sin embargo, las autoridades decidieron ampliar los análisis a otros lagos artificiales de Mérida para identificar posibles riesgos y establecer medidas preventivas.

Los trabajos se realizan con la participación de especialistas de la UADY, Cinvestav, Centro Hideyo Noguchi, Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, Japay, y Comisión Nacional del Agua, Conagua.

¿Qué síntomas deben alertar a quienes tuvieron contacto con el agua?

Los Servicios de Salud de Yucatán pidieron a las personas que hayan tenido contacto con el agua de alguno de los lagos señalados acudir inmediatamente a una unidad médica si presentan fiebre, dolor de cabeza intenso, náuseas, vómito o rigidez de cuello.

Noticia Destacada Descartan más casos de ameba comecerebros en Mérida; SSY cierra periodo de vigilancia

También habilitaron el número 999 947 2198 para recibir orientación.

Mientras tanto, las revisiones continuarán en otros cuerpos de agua artificiales de Mérida y los resultados se darán a conocer conforme estén disponibles.

Las restricciones permanecerán vigentes en los seis lagos señalados hasta que las autoridades sanitarias determinen que existen condiciones para permitir nuevamente el contacto con el agua.

JGH