Descartan más casos de ameba comecerebros en Mérida; SSY cierra periodo de vigilancia

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) confirmó que solamente se detectó un caso de infección por la ameba Naegleria fowleri entre las personas que tuvieron contacto con el lago artificial de Plaza La Isla, en Mérida, luego de concluir el periodo de vigilancia médica establecido tras la exposición.

El secretario de Salud, Alberto Alcocer Gamboa, informó que más de 200 personas permanecieron bajo seguimiento médico como parte del protocolo implementado después de que se identificara la presencia del microorganismo en el cuerpo de agua.

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El funcionario explicó que, una vez concluido el periodo de vigilancia, no se reportaron nuevos casos entre las personas que estuvieron expuestas al lago artificial, por lo que se mantiene el seguimiento correspondiente al caso confirmado.

Como parte de las acciones preventivas, la dependencia también realizó análisis en otros cuerpos de agua de la entidad, con el objetivo de determinar si existe presencia de Naegleria fowleri en estos sitios.

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Alcocer Gamboa señaló que los resultados de estos estudios todavía están pendientes y se prevé que sean entregados durante esta semana. Con base en estos análisis, las autoridades sanitarias determinarán las medidas que correspondan.

La Naegleria fowleri es una ameba que puede encontrarse en cuerpos de agua dulce y templada. La infección en seres humanos es poco frecuente, pero puede provocar una enfermedad grave cuando el microorganismo ingresa por la nariz y llega al cerebro.