Aplican medidas en los lagos del Centenario y del Poniente en Mérida tras confirmar ameba “Naegleria”

El Ayuntamiento de Mérida inició la aplicación de medidas preventivas en el lago artificial del Parque Zoológico del Centenario y en el humedal del Parque Ecológico del Poniente, luego de que análisis sanitarios detectaron la presencia de amebas del género Naegleria en ambos cuerpos de agua. Las restricciones se limitarán a estas zonas, por lo que los dos parques permanecerán abiertos al público.

La Dirección de Servicios Públicos solicitó desde el 18 de septiembre a la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), mediante el oficio 579/09/2026, la toma de muestras y el análisis de cuatro cuerpos de agua bajo responsabilidad municipal. Además del Centenario y el Parque Ecológico del Poniente, se incluyeron Animaya y Acuaparque, cuyos resultados fueron negativos.

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Las autoridades aclararon que la detección de Naegleria spp. no significa necesariamente la presencia de Naegleria fowleri, una especie capaz de provocar una infección cerebral extremadamente rara, pero grave. Los análisis efectuados sólo identificaron la presencia del género de amebas, sin determinar la especie encontrada, por lo que no es posible establecer que se trate de la variante asociada con dicha enfermedad.

Como parte de los protocolos preventivos, personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) verificará que se cumplan las medidas para impedir el contacto de las personas con el agua. En el lago del Centenario, las acciones incluyen acordonar y delimitar el área, instalar señalización preventiva y mantener vigilancia, mientras se realizan labores de saneamiento y seguimiento sanitario.

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El Ayuntamiento precisó que ninguno de los cuerpos de agua está destinado al uso humano ni se utiliza para actividades acuáticas. Sin embargo, mantendrá las medidas precautorias y atenderá las indicaciones de las autoridades sanitarias estatales y federales para supervisar las condiciones de ambos sitios.