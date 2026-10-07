Resultados de otros lagos artificiales definirán nuevas medidas por la “ameba comecerebros” en Mérida

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) dio por concluido el seguimiento de más de 360 personas que estuvieron expuestas al agua del lago artificial de Plaza La Isla sin detectar síntomas relacionados con una posible infección por Naegleria fowleri.

Miguel Alberto Alcocer Gamboa, titular de la dependencia, informó que el segundo ciclo de vigilancia epidemiológica terminó el 4 de octubre y que ninguna de las personas bajo seguimiento presentó manifestaciones de enfermedad.

El monitoreo comenzó después de que se confirmara la presencia del microorganismo en el cuerpo de agua artificial. “Afortunadamente, ninguna de las más de 360 personas que estuvieron expuestas en este cuerpo de agua presentó síntomas”, señaló el funcionario durante la conferencia encabezada por el Gobernador.

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Con ese resultado, la Secretaría de Salud dio por terminado el periodo de vigilancia correspondiente a quienes tuvieron contacto con el lago. El caso, sin embargo, no está cerrado.

Muestras de más cuerpos de agua

La dependencia mantiene pendiente la recepción de los resultados de muestras tomadas en otros cuerpos de agua artificial de Yucatán. Los análisis fueron enviados a la Red Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Pública y, de acuerdo con Alcocer Gamboa, deberán estar disponibles durante esta semana.

Esos estudios permitirán determinar si el microorganismo está presente en otros sitios y si será necesario aplicar medidas adicionales. Mientras se esperan los resultados, las autoridades comenzaron a organizar el saneamiento del lago de Plaza La Isla.

Ayer se reunió la Mesa Interinstitucional para la Conformación e Instalación de la Comisión Estatal de Agua Segura y se acordó integrar un grupo especial para dar seguimiento al caso.

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En los trabajos participarán los responsables del cuerpo de agua, además de especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán y del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, instituciones que ofrecieron colaborar en las labores de saneamiento.

La misma estrategia podría aplicarse a otros espacios si los análisis pendientes arrojan resultados positivos. Alcocer Gamboa indicó que, en ese caso, los responsables de los sitios serán citados para establecer medidas que reduzcan el riesgo para las personas que realizan actividades en esos cuerpos de agua.

El episodio de Plaza La Isla entra así en una nueva etapa: concluyó la vigilancia de las personas expuestas sin que se detectaran síntomas, pero continúan las acciones de saneamiento y la revisión de otros cuerpos de agua artificial en el estado.