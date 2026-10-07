Sheinbaum confirma pláticas con Vulcan Materials por Calica; buscan remediación ambiental

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que continúan las conversaciones con la empresa Vulcan Materials por el caso de Calica, en Quintana Roo, aunque reconoció que hasta el momento no se ha logrado un avance mayor en las negociaciones.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que recientemente hubo un resolutivo relacionado con asuntos previos al decreto del Área Natural Protegida en la zona de Calica, por lo que dicho procedimiento no está directamente asociado con la protección ambiental decretada posteriormente.

Sheinbaum señaló que uno de los temas que se mantienen sobre la mesa es la posibilidad de que Vulcan retire el material que permanece en el sitio y que, según explicó, ya había sido explotado anteriormente.

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“A ellos les interesa sacar el material que tienen ahí, que ya fue explotado en su momento”, indicó.

Ante esta situación, la Presidenta detalló que el Gobierno federal mantiene conversaciones con la empresa para determinar bajo qué condiciones podría llevarse a cabo la extracción y retiro de dicho material.

Uno de los principales puntos planteados por el Gobierno es que cualquier alternativa contemple la remediación ambiental de la zona, debido a los impactos generados por las actividades realizadas anteriormente en el predio.

“Y hay pláticas para ver bajo qué condiciones se podría sacar ese material y qué pedimos nosotros: la remediación de esa zona, la remediación ambiental”, explicó.

Gobierno busca ampliar uso del puerto de Calica

Otro de los puntos que forman parte de las conversaciones es el puerto de altura ubicado en la zona de Calica, infraestructura que actualmente no está siendo utilizada, de acuerdo con lo señalado por la presidenta.

La Presidenta destacó la importancia estratégica que representa este puerto para el sureste del país y señaló que el objetivo del Gobierno federal es que su eventual aprovechamiento no quede limitado exclusivamente a Vulcan.

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“Lo que nos interesa a nosotros es que no solo sea para Vulcan, sino que pueda utilizarse para otros beneficios”, afirmó.

De esta manera, las negociaciones contemplan tanto las condiciones para el retiro del material como la recuperación ambiental del área y una posible utilización más amplia de la infraestructura portuaria.

Sin embargo, Sheinbaum aclaró que las conversaciones todavía se encuentran en curso y que no existe por ahora un acuerdo definitivo sobre estos puntos.

“Entonces no avanzamos todavía mayormente en eso, pero en esas pláticas estamos”, puntualizó.