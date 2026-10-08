Presidenta Sheinbaum niega caída del turismo en Tulum por inseguridad; Mexicana aumentará vuelos

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una caída del turismo en Tulum atribuible a problemas de inseguridad y destacó que la conectividad aérea con este destino del Caribe mexicano se mantiene activa.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 8 de octubre, desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la salida temporal de Aeroméxico y el comportamiento de los vuelos de Mexicana de Aviación.

Leobardo Ávila Bojórquez, director general de Mexicana, explicó que la aerolínea mantiene operaciones diarias hacia Tulum y registra una demanda constante. Ante este escenario, anunció que la empresa incrementará sus frecuencias durante la temporada de invierno.

De acuerdo con el directivo, Mexicana sumará 24 vuelos adicionales entre diciembre y enero, como parte de su estrategia para atender el flujo de pasajeros hacia este destino turístico.

Aerolíneas internacionales regresarán a Tulum

Ricardo Flores González, director general de Grupo Mundo Maya, señaló que actualmente Tulum atraviesa una temporada de menor actividad turística, pero anticipó un repunte entre noviembre y marzo.

El funcionario explicó que varias aerolíneas internacionales retomarán sus operaciones. Entre ellas mencionó Air Canada, WestJet y Air Transat, cuyos vuelos de temporada regresarían a partir del 25 de octubre.

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También indicó que Volaris mantiene otras rutas hacia Tulum, mientras que la reducción de una conexión específica forma parte de las decisiones comerciales de cada compañía.

Flores González sostuvo que las empresas no les han reportado problemas de inseguridad como motivo para retirar operaciones de Tulum. En cambio, atribuyó los ajustes a factores relacionados con sus respectivas estrategias y modelos de negocio.

Sheinbaum destaca recuperación de la conectividad

Sheinbaum agregó que las previsiones para la próxima temporada apuntan a un incremento de las operaciones internacionales en Tulum y destacó el comportamiento del mercado canadiense.

La presidenta también señaló que Mexicana ampliará sus frecuencias y afirmó que la salida temporal de Aeroméxico no debe interpretarse como una decisión motivada por problemas de seguridad.

Además, informó que el Gobierno de México trabaja en acciones relacionadas con el sargazo y en la recuperación de la actividad turística en la zona arqueológica de Tulum.

La mandataria sostuvo que Tulum mantiene afluencia de visitantes y que la próxima temporada alta permitirá evaluar nuevamente el comportamiento del turismo y la conectividad aérea del destino.

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