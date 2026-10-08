Mexicana de Aviación anuncia 24 vuelos adicionales a Tulum durante la temporada de invierno

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el general Leobardo Ávila Bojórquez, director de la aerolínea Mexicana de Aviación informó que la aerolínea incrementará sus operaciones durante la temporada de invierno, esto debido a la demanda constante y la tendencia positiva registrada en sus rutas, con 24 vuelos adicionales hacia Tulum.

El aumento de vuelos busca ofrecer mayores opciones de movilidad y conectividad para quienes desean visitar el Caribe Mexicano, particularmente el destino del destino mencionado.

Noticia Destacada Mañanera de hoy 8 de octubre de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

El representante de Mexicana señaló que estas operaciones permitirán fortalecer la conectividad nacional y facilitar el acceso de los viajeros a la infraestructura turística y gastronómica de la región, así como a experiencias relacionadas con el turismo comunitario.

El incremento de vuelos forma parte de las acciones de la aerolínea para responder a la demanda durante la temporada de invierno y ampliar las opciones de conexión hacia destinos turísticos de México.