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Mexicana de Aviación anuncia 24 vuelos adicionales a Tulum durante la temporada de invierno

Ante la demanda registrada durante la temporada de invierno, Mexicana de Aviación anunció 24 vuelos adicionales hacia Tulum para fortalecer la conectividad con el Caribe Mexicano.

Por Redacción Por Esto!

8 de oct de 2026

1 min

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El incremento de vuelos permitirá ampliar las opciones de movilidad hacia Tulum durante el invierno
El incremento de vuelos permitirá ampliar las opciones de movilidad hacia Tulum durante el invierno / Especial

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el general Leobardo Ávila Bojórquez, director de la aerolínea Mexicana de Aviación informó que la aerolínea incrementará sus operaciones durante la temporada de invierno, esto debido a la demanda constante y la tendencia positiva registrada en sus rutas, con 24 vuelos adicionales hacia Tulum.

El aumento de vuelos busca ofrecer mayores opciones de movilidad y conectividad para quienes desean visitar el Caribe Mexicano, particularmente el destino del destino mencionado.

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El representante de Mexicana señaló que estas operaciones permitirán fortalecer la conectividad nacional y facilitar el acceso de los viajeros a la infraestructura turística y gastronómica de la región, así como a experiencias relacionadas con el turismo comunitario.

El incremento de vuelos forma parte de las acciones de la aerolínea para responder a la demanda durante la temporada de invierno y ampliar las opciones de conexión hacia destinos turísticos de México.

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