Infonavit entrega 288 viviendas en Quintana Roo al tiempo que se anuncian avances en la meta sexenal

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) entregó 288 viviendas en Quintana Roo, durante un enlace realizado al inicio de la conferencia mañanera de este miércoles 14 de octubre de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde el fraccionamiento Infonavit Puerto Maya, el director del organismo, Octavio Romero Oropeza, informó que Quintana Roo tiene una meta de construcción de 62 mil viviendas durante el sexenio, de las cuales 29 mil ya están contratadas.

El funcionario explicó que otras 20 mil viviendas serán contratadas durante las próximas semanas, con lo que se alcanzaría aproximadamente el 80 por ciento del objetivo estatal.

¿Cuántas viviendas entregó Infonavit en Quintana Roo?

Durante el enlace del programa Miércoles de Vivienda, Oropeza detalló que las 288 casas construidas en el fraccionamiento Puerto Maya serán entregadas a sus derechohabientes este mismo miércoles.

Señaló que las acciones de vivienda en Quintana Roo abarcan siete municipios: Benito Juárez, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum, Othón P. Blanco, Isla Mujeres y Felipe Carrillo Puerto.

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Además, informó que Infonavit ha colocado 45 mil 100 viviendas en 27 estados del país, como parte de los avances del programa habitacional.

Beneficiaria dejará de pagar 6 mil pesos de renta tras recibir su casa

Durante la transmisión, Catalina Álvarez recibió de manera simbólica las llaves de su nueva vivienda.

La beneficiaria, madre soltera que trabaja en labores de limpieza en un cine, explicó que anteriormente pagaba hasta 6 mil pesos mensuales de renta y que, por su edad, pensaba que no conseguiría una casa propia.

Catalina vivirá en el inmueble con su hija Adriana y sus nietas, al tiempo que la presidenta Claudia Sheinbaum la felicitó por recibir su vivienda.

La entrega se realizó como parte de las acciones del Gobierno federal y del Infonavit para ampliar el acceso a la vivienda entre las personas trabajadoras del país.

IO