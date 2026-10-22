¡Llega gratis al Hanal Pixán 2026! Conoce todo sobre el transporte gratuito hacia Puerto Juárez

El servicio de transporte MOBI ofrecerá traslados gratuitos para facilitar la llegada de residentes y turistas a las actividades del Hanal Pixán en Puerto Juárez, donde se realizarán celebraciones por el Día de Muertos con expresiones culturales de la tradición maya.

El programa contempla procesiones, desfiles de catrinas y catrines, concursos de altares, muestras gastronómicas y presentaciones de artistas locales, con actividades dirigidas a las familias y visitantes que acudan a esta zona tradicional de Cancún.

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MOBI ofrecerá transporte gratuito hacia Puerto Juárez

Los traslados gratuitos saldrán desde Malecón Tajamar y El Crucero, a partir de las 17:00 horas, con el objetivo de facilitar el acceso de los asistentes a las actividades programadas.

Esta alternativa de movilidad permitirá a los visitantes trasladarse hacia Puerto Juárez para participar en las celebraciones del Hanal Pixán.

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Actividades del Hanal Pixán en Puerto Juárez

El viernes 30 de octubre, a las 18:00 horas, se realizará la tradicional procesión marítima en el muelle de la calle 45, seguida del desfile de catrinas y catrines, programado para las 19:00 horas.

Para el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, las actividades comenzarán a las 19:00 horas, con la celebración de la Cena de Ánimas en el Parque de las Palapas y un pabellón gastronómico.

La programación también contempla la participación de 50 artistas locales, concursos de altares y catrinas, así como actividades gastronómicas y culturales para el disfrute de residentes y turistas.