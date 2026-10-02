Sisal prepara su Festival de las Ánimas 2026 con chalanas, música y tradiciones yucatecas

Con una celebración dedicada a las tradiciones yucatecas y al Hanal Pixán, el puerto de Sisal se prepara para recibir el Festival de las Ánimas 2026, que se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre, con actividades culturales, música, gastronomía, artesanías y concursos.

El programa del viernes 30 comenzará a las 17:00 horas en el campo de beisbol Mario Maldonado, con la apertura del festival y la bendición de la Cruz Verde. A las 18:00 se realizará la competencia de chalanas y el desfile por la ciénaga; a las 21:00 tendrá lugar la ceremonia de premiación y, posteriormente, a las 21:30, comenzará una vaquería amenizada por una orquesta tradicional de jarana.

La jornada concluirá a la medianoche con el Desfile de las Almas, durante el cual se realizará una ofrenda a la Cruz Verde.

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El sábado 31 de octubre, las actividades continuarán a partir de las 17:00 horas en el andador del muelle, con la entrada de la guilda de pixanes, que partirá del arco de Sisal. A las 18:00 se llevará a cabo una competencia de ballet folclórico, seguida a las 21:00 por la ceremonia de premiación y, a las 21:30, música en vivo.

Durante ambas jornadas habrá venta de comida y bebidas, artesanías locales y actividades culturales, con el propósito de ofrecer a habitantes y visitantes una experiencia en torno a las tradiciones de la temporada.

Como parte de la celebración, se invita a los asistentes a portar ropa regional de Yucatán o maquillaje inspirado en el Hanal Pixán, para contribuir al ambiente festivo y tradicional del evento.

El Festival de las Ánimas Sisal 2026 se realizará con el patrocinio de Woway Experiences y busca reunir a familias, visitantes y participantes en torno a las costumbres y expresiones culturales de la región.

Bases para la competencia

Para el Concurso de Chalanas Sisal 2026, organizado con la participación del colectivo Xtakay, cuya temática será el Hanal Pixán, se informó que la competencia se realizará el viernes 30 de octubre y premiará a los tres primeros lugares con 15 mil, 10 mil y 5 mil pesos, respectivamente.

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De acuerdo con los criterios de evaluación, el jurado tomará en cuenta la originalidad y creatividad, con un valor de 30 por ciento; el apego y fidelidad a la representación elegida, 15; vestuario y caracterización, 15; calidad y composición de la decoración de la chalana, 25; representación de tradiciones, usos, costumbres o leyendas yucatecas, 10, y presentación y narración del concepto, 5 por ciento.

Los temas permitidos incluyen costumbres regionales, vestimenta yucateca, Hanal Pixán, leyendas y mitos, oficios tradicionales y personajes históricos o culturales. También podrán utilizarse elementos del Día de Muertos mexicano en la decoración, siempre que no opaquen los elementos yucatecos ni se incorporen referencias de otros países.

Las inscripciones para el concurso permanecerán abiertas hasta el 15 de octubre, por lo que se invita a los interesados a formar sus equipos y participar en esta celebración.