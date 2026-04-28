Motociclista lesionado en choque contra automóvil en Periférica Norte

Un accidente vial entre un automóvil y una motocicleta dejó como saldo a un hombre lesionado, quien fue trasladado a un hospital, luego de sufrir golpes en la espalda y piernas.

Los hechos se registraron sobre la avenida Periférica Norte, en la esquina con calle 35-A, en los límites de la colonia San Agustín del Palmar. De acuerdo con versiones de testigos, el joven motociclista circulaba con preferencia a bordo de una unidad Pulsar color negro, con placas del estado de Campeche, en dirección hacia el Panteón Nuevo.

Sin embargo, al llegar frente a una farmacia, el conductor de un automóvil Ford color blanco, con matrículas del estado, presuntamente salió de manera intempestiva, impactando con la parte frontal de su vehículo el costado de la motocicleta.

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A causa del fuerte golpe, el motociclista fue proyectado contra el pavimento, quedando tendido boca arriba sobre la banqueta, donde fue auxiliado por ciudadanos que se encontraban en el lugar.

Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo a un hospital, donde quedó bajo observación médica.

En tanto, los vehículos involucrados fueron asegurados y enviados al corralón municipal, mientras que el caso fue turnado ante la Fiscalía corr