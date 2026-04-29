Chetumal recibirá primera inversión extranjera directa en sector aeronáutico en Quintana Roo

Ayer, fue anunciado que el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Chetumal se convertirá en el primero del estado en recibir inversión extranjera directa para el sector aeronáutico, con la instalación dos importantes áreas, proyectos que buscan fortalecer la actividad económica en la zona sur del estado de Quintana Roo.

La inversión, estimada en 24.3 millones de dólares por parte de la empresa Zenith Aeronáutica, contempla la creación de dos unidades de negocio de alto impacto: el Taller de Mantenimiento, Reparación y Overhaul (MRO) y la Terminal de Carga Zenith Cargo, lo que permitirá generar cientos de empleos directos e indirectos en la capital.

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El proyecto forma parte de un plan impulsado en el marco de la Feria Aeroespacial Mexicana (FAMEX), cuyo objetivo es atraer inversiones al estado y consolidar a Chetumal como un punto estratégico para el desarrollo de la industria aeronáutica, logística y de servicios especializados, con el uso de energías renovables en sus operaciones.

Para el directivo de la FEMAX, “La posibilidad de atraer inversión para la construcción de MROs para el aeropuerto de Cancún, Tulum, Cozumel y Chetumal es una gran alternativa para Quintana Roo y Yucatán”.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en Quintana Roo, Paul Carrillo de Cáceres dijo que el proyecto forma parte de establecer un Centro de Servicio de Carga, en el Polo de Desarrollo en la capital del estado.

Como parte de esta inversión, Alberta Aviation Capital Corporation (AAC), una empresa canadiense dedicada al arrendamiento de aeronaves y motores, proporcionando soluciones de flota flexibles a aerolíneas en América del Norte y alrededor del mundo, anunció su participación en esta iniciativa estratégica: mandará sus aviones a mantenimiento en Chetumal y usará los servicios de carga hacia las Antillas y Centroamérica.

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El funcionario estatal destacó que el municipio cuenta con decreto de Zona Libre, tiene un Recinto Fiscalizado Estratégico; es uno de los 13 Polos de Desarrollo para el Bienestar creados por la Presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, dentro del Plan México y está en una posición totalmente estratégica.

Además, cuenta con infraestructura con un Aeropuerto Internacional y conexión con el de Tulum, así como una estación del Tren Maya que próximamente tendrá servicio de carga.