Descubren “El Jefeciño”, un asentamiento maya estilo Petén con más de 80 estructuras en Chetumal

Un asentamiento maya de estilo Petén, denominado “El Jefeciño”, fue registrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el municipio de Othón P. Blanco, tras un reporte ciudadano; el sitio, con, al menos, 80 estructuras, correspondería al periodo Clásico Temprano/Tardío (250-900 d.C.) y abarca cerca de 100 hectáreas, aunque su extensión total aún está por definirse.

El descubrimiento se dio a conocer durante las labores del Proyecto de Salvamento Arqueológico del Tren Maya, coordinado por el arqueólogo Manuel Pérez Rivas en el frente 1 del Tramo 7, luego de que habitantes de la región alertaran sobre la presencia de vestigios.

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De acuerdo con expertos, la antigua ciudad presenta rasgos característicos del estilo Petén, como edificaciones abovedadas de gran tamaño, esquinas redondeadas y remetidas, así como molduras en delantal.

a investigación fue codirigida entre el 2023 y 2024 por Sonny Moisés Ojeda González, responsable de la zona arqueológica de Dzibanché-Kinichná, y Diana Karina Blancas Olvera, encargada de Kohunlich, quienes realizaron recorridos de prospección para evaluar su estado de conservación y posible dimensión.

Datos preliminares indicaron que el área nuclear está compuesta por cinco inmuebles de entre 11 y 14 metros de altura y longitudes de 16 a 40 metros, distribuidos en una plazoleta con forma de “C”, lo que evidencia la relevancia del complejo.

En el edificio identificado como 53035, ubicado al noroeste del predio, se localizaron restos de estuco con pintura mural decorativa en tonos blanco y naranja, además de franjas rojas, así como fragmentos de una osamenta humana que podría corresponder a un contexto funerario.

Los especialistas señalaron que no se realizó intervención de rescate, por lo que los materiales permanecen en su ubicación original sin análisis detallado.

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En otro inmueble, el 53037, también en la zona noroeste, se identificó una subestructura con moldura en delantal. Asimismo, fueron halladas, al menos, tres etapas constructivas: la más profunda, de unos ocho metros, presenta dicho elemento arquitectónico; la intermedia conserva restos pictóricos y la superior muestra derrumbes con indicios de escalinatas. Por la magnitud de las construcciones, trascendió que podrían existir entre cuatro y cinco fases de edificación.

Otro rasgo relevante es la presencia de tres bóvedas mayas en saledizo en el interior de algunos de los recintos, los cuales están en buena conservación.