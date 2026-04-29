Dan a conocer al ganador del Maestro Distinguido 2026 en Yucatán

Roger Hervé Aguilar Salazar, es quien resultó ser el ganador de la distinción Maestro Distinguido 2026, quien, en un homenaje póstumo, familiares cercanos al profesor, recibirán el nombramiento en manos del Gobernador de Yucatán, se prevé en una ceremonia el 15 de mayo, Día del Maestro, en la Benemérita Centenaria Escuela Normal Rodolfo Menéndez de la Peña.

Será la placa número 46 que se devele en ese mismo espacio, pues, desde el año 1980 se hace este nombramiento en el estado.

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El Maestro Distinguido 2026, realizó un trabajo político muy importante, pero también, se distinguió por ser un profesor rural activista, quien se desempeñó como docente de matemáticas en diversos municipios y comisarías de Yucatán, así como en otros estados de la República.

El profesor Aguilar Salazar, falleció el 5 de septiembre del 2018. Juan Balam Varguez, secretario de Educación de Yucatán, destacó que, este premio, es muy esperado por el magisterio local, porque representa el máximo reconocimiento que pueden recibir los docentes del estado, que reconoce su trayectoria, trabajo, vida profesional y personal, así como lo que el o la ganadora del año, haya abonado para la educación, como autorías de libros, reformas a procesos educativos, entre otros aspectos que hayan cambiado para el bien, el proceso de enseñanza-aprendizaje en Yucatán.

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Por otro lado, José Gabriel Peniche Ferreyro, coordinador general de programas estratégicos de la Segey, señaló que, el Profesor Roger Hervé, fue elegido a 16 propuestas que enviaron instituciones educativas de todos los niveles, así como de asociaciones civiles. Los resultados de este año, de acuerdo a Peniche Ferreyro, hicieron justicia social al magisterio tras varios años.