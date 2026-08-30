Roban 39 ovejas y equipo por más de 35 mil dólares en granja de Belice

Un violento robo de ganado mantiene en alerta a las autoridades de Belice luego de que un grupo de al menos tres hombres armados irrumpiera durante la madrugada del jueves en una granja ubicada en la zona de Millers Bight, cercana a Carmelita Village, en el distrito de Orange Walk, prácticamente en la línea fronteriza con México.

El agricultor afectado denunció el robo de 39 ovejas y diversos equipos, con un valor total superior a los 35 mil dólares, aproximadamente 300 mil pesos.

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El punto más cercano con la frontera, específicamente es la localidad de José Narciso Rovirosa, en la Ribera del Río Hondo, municipio de Othón P. Blanco, aproximadamente a 30 kilómetros del sitio. Debido a ello autoridades tienen la sospecha que los animales pudieran ser trasladados a tierras mexicanas para su comercialización.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el propietario de la granja recibió una llamada de auxilio de su padrastro, quien se desempeña como vigilante de la propiedad, alrededor de las 4:00 de la madrugada.

El hombre le informó que tres sujetos habían ingresado de manera violenta al predio. Durante el asalto, uno de los agresores encañonó al vigilante con un arma de fuego y posteriormente lo maniató de pies y manos, dejándolo inmovilizado mientras el resto del grupo actuaba dentro de la propiedad.

Al llegar al lugar, el granjero se encontró sobre el camino de acceso a su propiedad localizó una oveja inmóvil, con el cuello cercenado, mientras que en la entrada de la granja fueron halladas otras tres ovejas en las mismas condiciones.

Las inspecciones posteriores realizadas en el predio revelaron que, además de los animales sacrificados en el sitio, un total de 39 ovejas habían sido sustraídas por completo de la propiedad, cada una con un valor estimado de 950 dólares, lo que representa una pérdida de 34 mil 200 dólares solo por el ganado. El reporte detalla que los responsables no se limitaron al robo de los animales.

Al interior de la vivienda de la granja, de estilo menonita, sustrajeron también un foco de mano color naranja, una hamaca de color azul y un juego de herramientas de efectos especiales, artículos que elevaron el monto total de las pérdidas a 35 mil 540 dólares. Elementos de las autoridades locales acudieron al lugar para realizar el levantamiento de evidencias, además de tomar fotografías de la escena como parte de las diligencias iniciales.

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Las autoridades informaron que se encuentran en búsqueda de al menos un hombre relacionado con el hecho, mientras el caso permanece bajo investigación. Hasta el momento no se han reportado detenciones, ni se ha determinado el destino final que pudieron haber tenido los animales sustraídos, aunque no se descarta que hayan sido trasladados fuera de la zona para su comercialización, sobre todo por la gran cantidad de puntos ciegos a lo largo del Río Hondo.

Las corporaciones de seguridad de Orange Walk reiteraron que este tipo de delitos contra el patrimonio de productores rurales serán atendidos con prioridad, particularmente en las zonas fronterizas donde este tipo de asaltos violentos representa un riesgo tanto económico como de seguridad para las familias dedicadas a la actividad agropecuaria.