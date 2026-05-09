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Guardia Nacional asegura cargamento ilegal de cigarros procedente de Belice en carretera Escárcega-Chetumal

La Guardia Nacional aseguró en Campeche un tráiler cargado con cigarros de contrabando provenientes de Belice; el conductor quedó a disposición de la FGR.

Joaquín Guevara

Por Joaquín Guevara

9 de may de 2026

1 min

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Cae cargamento ilegal de cigarros procedente de Belice en carretera Escárcega-Chetumal
Cae cargamento ilegal de cigarros procedente de Belice en carretera Escárcega-Chetumal / Joaquín Guevara

Elementos de la Guardia Nacional, división carretera, en la mañana lograron asegurar sobre la carretera federal Escárcega a Chetumal un tractocamión Kenworth de color blanco, placa 47 BD 6A del servicio público federal, con un cargamento de cigarros de contrabando procedente de Belice. Fue trasladado a la subsede de la Fiscalía General de la República, FGR, y junto con el conductor puesto a disposición del Ministerio Público Federal para los trámites correspondientes.

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Según datos recabados, en la mañana los elementos de la Guardia Nacional realizaban su recorrido de vigilancia sobre la carretera federal Escárcega a Chetumal cuando visualizaron un tractocamión Kenworth de color blanco y decidieron marcarle el alto al conductor y le pidieron que se estacionara a la orilla de la carpeta asfáltica.

Le informaron que le realizarían una inspección y abriera la parte de atrás de la caja. En el momento que las puertas se abrieron, se dejó ver que estaba completamente lleno de cajas de cigarros de contrabando y provenía de Belice. El conductor no contaba con la documentación de la carga, por lo que enseguida fue asegurado.

Junto con la pesada unidad, fueron trasladados a la subsede de la Fiscalía General de la República y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que abra una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

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JGH

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