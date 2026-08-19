¡Indignación en Belice! Profanan tumba de un niño de 12 años; se habrían llevado su cráneo

La Policía de Belice abrió una investigación luego de que la tumba de un menor de 12 años fuera profanada en el cementerio de Corozal por sujetos desconocidos.

La víctima fue identificada como Curt Arturo Dominguez, quien fue sepultado en 2018.

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De acuerdo con información policial, el sepulcro fue encontrado violentado, con los restos óseos del menor expuestos y esparcidos en los alrededores.

El cráneo no fue localizado y se presume que habría sido retirado del lugar, situación que mantiene consternada a la sociedad del vecino país.

Marcelina Chan, habitante de la zona, expresó su solidaridad con la familia y pidió a las autoridades reforzar la vigilancia en el camposanto. Señaló que no es la primera ocasión en que se registran actos vandálicos, pues varias tumbas han sido dañadas o destruidas sin que, hasta ahora, los responsables hayan recibido alguna sanción.

Margaret Bellin consideró que este hecho se suma a las deficiencias que presenta el panteón, entre ellas la falta de vigilancia y el abandono de algunos nichos y sepulcros por parte de familiares. Advirtió que estas condiciones también podrían representar un riesgo para la salud pública.

Por su parte, Bryan Flores señaló que los familiares del menor reciben apoyo de allegados y habitantes del sector. Sin embargo, consideró necesario que la Policía ubique a los responsables y establezca medidas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

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Según el vigilante del cementerio, la tumba permanecía intacta hasta el pasado lunes y no había detectado alguna situación fuera de lo normal. Fue durante las primeras horas de este martes cuando descubrió los daños.

Hasta el momento se desconocen los motivos detrás de la profanación, mientras las autoridades beliceñas continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes participaron.