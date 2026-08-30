Christian Pacheco y Alemtsehay Asefa ganan el Maratón de CDMX 2026

El Maratón de la Ciudad de México 2026 ya tiene campeones. El peruano Christian Pacheco ganó la rama varonil de la edición 43, mientras que la etíope Alemtsehay Asefa se llevó el primer lugar femenil este domingo.

La competencia tuvo un recorrido de 42.195 kilómetros por las calles de la Ciudad de México, en una jornada que reunió a corredores de distintas partes del país y del extranjero.

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Pacheco, campeón de los pasados Juegos Panamericanos, completó el recorrido en 2 horas, 10 minutos y 3 segundos, tiempo con el que se colocó en el primer lugar de la rama varonil.

El segundo puesto fue para el etíope Anbesa Lencho Tefaye, quien registró un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 25 segundos, mientras que su compatriota Balew Yihunie Derseh terminó en tercer lugar con 2 horas, 11 minutos y 58 segundos.

En la rama femenil, Alemtsehay Asefa, representante de Etiopía, cruzó la meta en 2 horas, 29 minutos y 30 segundos, para quedarse con el primer lugar de la competencia.

De acuerdo con la convocatoria del Maratón de la Ciudad de México, el primer lugar absoluto recibe un premio económico y un reloj Garmin, como parte de los reconocimientos para los ganadores de la competencia.

Con estos resultados, Christian Pacheco y Alemtsehay Asefa se consagraron como los ganadores de la edición 43 del Maratón de la Ciudad de México.