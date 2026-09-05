Alertan por supuesto hombre lesionado en Boulevard Bahía de Chetumal; estaba dormido

La mañana de este sábado, transeúntes y automovilistas que circulaban por el Boulevard Bahía de Chetumal, a la altura de su cruce con la avenida Insurgentes, vivieron momentos de tensión al advertir a un hombre tendido sobre la vía pública, situación que de inmediato generó alarma entre quienes se encontraban en la zona. Testigos que transitaban por el lugar relataron que, al observar el cuerpo inmóvil de la persona, temieron que se tratara de un fallecimiento o de alguna persona lesionada tras un percance o agresión, por lo que decidieron dar aviso a las autoridades correspondientes para solicitar apoyo. Minutos después de reportado el hecho, elementos de auxilio acudieron al punto señalado para verificar la situación del hombre. Tras revisarlo, se pudo constatar que el individuo no presentaba lesiones ni signos de encontrarse en riesgo, sino que simplemente se hallaba dormido sobre la banqueta en estado etílico, lo que descartó cualquier escenario de gravedad que inicialmente se había temido. El episodio refleja la sensibilidad de la población ante hechos que pudieran involucrar pérdida de vidas humanas, particularmente en un contexto donde se han registrado hallazgos de cuerpos, lo cual explica la rápida reacción de quienes transitaban por la zona al notificar de inmediato a las autoridades correspondientes ante la escena que presenciaron. Una vez descartado cualquier riesgo, el tránsito de peatones y vehículos continuó con normalidad en la zona.