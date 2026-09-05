Fiscalía revela posible móvil en asesinato de Jonathan Meléndez: buscaban una cartera con bitcoins

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer nuevos detalles sobre la investigación por el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo; su esposa embarazada, Ana Paula; su hija Sofía Aleyda, y una trabajadora doméstica.

De acuerdo con la indagatoria, Diego Sebastián ‘N’, señalado como presunto responsable, habría ingresado junto con Gerardo ‘N’ al domicilio de la familia con el objetivo de localizar una “caja fría” que presuntamente contenía cantidades millonarias en bitcoins.

Las autoridades investigan si la búsqueda de ese dispositivo estuvo directamente relacionada con el homicidio múltiple.

¿Qué buscaban Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ en la casa?

La Fiscalía sostiene que ambos hombres buscaban una cartera fría, es decir, un dispositivo físico utilizado para almacenar criptomonedas sin conexión permanente a internet.

Durante la búsqueda, Jonathan Meléndez habría advertido a los presuntos responsables que otras personas sabían que se encontraban en el domicilio.

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De acuerdo con la reconstrucción ministerial, esa situación habría llevado a uno de los implicados a decidir que no debía dejar testigos.

La FGJEM no ha confirmado hasta ahora si los detenidos lograron localizar o apoderarse del dispositivo que presuntamente buscaban.

Fiscalía investiga posible relación entre bitcoins y el multihomicidio

El caso tomó una nueva línea después de que las autoridades identificaran el posible interés económico detrás del ataque.

Una cartera fría permite resguardar activos digitales fuera de línea y suele utilizarse para reducir riesgos de accesos no autorizados a criptomonedas.

Sin embargo, la existencia y el valor exacto de los bitcoins que presuntamente se encontraban en el domicilio forman parte de la investigación y no deben considerarse acreditados hasta que la Fiscalía concluya sus diligencias.

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Diego Sebastián ‘N’ permanece señalado como presunto responsable

Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ continúan bajo investigación por su posible participación en el asesinato de la familia.

La Fiscalía deberá determinar el grado de responsabilidad de cada uno, así como establecer si el supuesto interés por los activos digitales fue efectivamente el móvil principal del crimen.

Por tratarse de una investigación en curso, ambos deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.

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