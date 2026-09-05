¡Un paraíso! El pueblito mágico de Campeche que esconde un santuario de delfines y playas tranquilas

Entre la Laguna de Términos y el golfo de México se encuentra Isla Aguada, un antiguo pueblo de pescadores que se ha convertido en uno de los destinos naturales más atractivos de Campeche por sus playas tranquilas, manglares y recorridos para observar delfines en libertad.

Noticia Destacada Isla Aguada busca recuperar playas públicas del Pueblo Mágico

La localidad pertenece al municipio de Carmen y recibió el nombramiento de Pueblo Mágico en 2020, convirtiéndose en el segundo destino de Campeche en obtener esta distinción, después de Palizada.

¿Por qué Isla Aguada es considerada un santuario de delfines?

Uno de sus mayores atractivos es la posibilidad de navegar por la Laguna de Términos y observar grupos de delfines en su hábitat natural. Los recorridos salen desde los muelles del malecón y atraviesan zonas rodeadas de manglares y abundante fauna.

Destaca como un destino ecológico único por sus aguas serenas, extensos manglares y avistamiento de delfines en libertad. / Especial

La Laguna de Términos es un Área de Protección de Flora y Fauna alimentada por distintos ríos y lagunas. Sus condiciones naturales permiten la presencia de delfines, además de aves como pelícanos, fragatas, garzas y gaviotas.

Debido a que se trata de animales en libertad, el avistamiento no está completamente garantizado; sin embargo, constituye la actividad turística más representativa de Isla Aguada y una experiencia buscada por familias y amantes de la naturaleza.

Playas tranquilas y recorridos entre manglares

Además del avistamiento de delfines, Isla Aguada ofrece playas de arena clara y oleaje generalmente tranquilo, ideales para descansar y disfrutar del paisaje costero lejos de los destinos turísticos más concurridos.

Los paseos marítimos parten del malecón hacia el Área de Protección de Flora y Fauna de la Laguna de Términos.

Los visitantes también pueden realizar paseos en lancha, recorrer zonas de manglar, observar aves o caminar por el malecón. La gastronomía conserva la identidad pesquera de la comunidad, con platillos preparados con pescados y mariscos frescos.

Su ubicación permite combinar la visita con un recorrido por Ciudad del Carmen y otros puntos de la costa campechana. Para proteger el entorno, se recomienda contratar prestadores autorizados, evitar alimentar o tocar a los delfines y no arrojar residuos al agua.

¿Qué otros Pueblos Mágicos hay en Campeche?

Campeche cuenta actualmente con tres Pueblos Mágicos: Isla Aguada, Palizada y Candelaria.

Palizada destaca por sus casas de colores con techos de teja francesa, su arquitectura tradicional y los recorridos en lancha por el río, donde pueden observarse aves, monos, tortugas y cocodrilos. Recibió el nombramiento en 2011.

Candelaria, incorporada al programa en 2023, ofrece paisajes selváticos, recorridos por el río, sitios naturales como Salto Grande y la posibilidad de visitar la zona arqueológica de El Tigre.

JGH