Hormiga González sustituye a El Kaabi tras fuerte lesión con el Olympiacos

Olympiacos enfrentó un momento de máxima preocupación durante su partido ante Volos, luego de que Ayoub El Kaabi sufriera una fuerte lesión en la pierna izquierda poco antes del descanso.

La jugada se produjo cuando el arquero Marios Siampanis salió de su área para disputar el balón y terminó cayendo sobre la extremidad del atacante de Olympiacos. El impacto provocó de inmediato las molestias del delantero, quien quedó tendido sobre el terreno de juego.

La gravedad de la acción generó consternación entre los futbolistas de ambos equipos. Algunos jugadores incluso reaccionaron con evidente preocupación al percatarse del estado de la pierna de El Kaabi.

El delantero recibió atención médica sobre el césped mientras sus compañeros se acercaron para cubrirlo ante la presencia de las cámaras y evitar que se observara directamente la lesión.

El episodio también tuvo un fuerte impacto en Siampanis. El guardameta quedó visiblemente afectado después del choque y rompió en llanto, por lo que sus compañeros tuvieron que acercarse para tranquilizarlo.

‘Hormiga’ González tomó el lugar de El Kaabi

Ante la salida de El Kaabi, Armando ‘Hormiga’ González comenzó a prepararse para ingresar al encuentro. El atacante mexicano finalmente entró de cambio para ocupar la posición de su compañero.

De esta manera, el delantero mexicano tuvo que asumir protagonismo en un escenario complicado para Olympiacos, marcado por la incertidumbre respecto al estado físico de El Kaabi y por la tensión que dejó la aparatosa jugada.

González, quien recientemente se incorporó al conjunto griego, recibió así una nueva oportunidad para sumar minutos en su aventura por el futbol europeo.